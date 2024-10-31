Yapı Kredi’den yılın 3. çeyreğinde ülke ekonomisine 1,7 trilyon TL kaynak

Yılın üçüncü çeyreğinde sınırsız hizmet anlayışı ile aktif müşteri sayılarının 16,5 milyona yaklaştığını ve ülke ekonomisi için değer yaratmaya devam ettiklerini vurgulayan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şunları söyledi: “Geride bıraktığımız dokuz ayda, Türk lirası kredilerdeki pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 16,3 olurken Türk lirası müşteri mevduatındaki payımız özel bankalar arasında yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. 1,2 trilyon liraya ulaşan nakdi kredi hacmimiz ile özel bankalar arasında yüzde 15,4 pazar payı aldık ve 1,3 trilyon TL’lik toplam müşteri mevduatı hacmimizle pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14 oldu. Yılın son çeyreğine adım atarken müşterilerimizi merkeze alan hizmet anlayışımızla sınırları kaldırmaya ve hayatın her alanında değer katmaya devam edeceğiz.”

Ülkemiz ekonomisine duyulan güveni bir kez daha tescilledik

Ülke ekonomisine katkı sunmak adına uluslararası işlemler ile finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirten Gökhan Erün, “Eylül ayında uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdik. 5 yıl 1 ay vadeli olarak gerçekleştirdiğimiz bu başarılı işleme, yurt dışı yatırımcılarından, yaklaşık 4 katı talep aldık. Gurur duyduğumuz bu işlemin yanı sıra, Eylül 2023’ten bu yana başarı ile tamamladığımız yurt dışı borçlanma tutarımız 7 milyar dolara ulaştı. Bu başarımız hem ülkemiz ekonomisine hem de Bankamıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesi oldu.” diye konuştu.

Kaliteli hizmet anlayışımızı Almanya’ya taşıdık

Uluslararası arenada yeni bir adım daha atarak Yapı Kredi Almanya’nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Gökhan Erün, şunları anlattı: “Azerbaycan ve Hollanda’dan sonra Yapı Kredi Almanya, ülkemiz sınırlarını aşan üçüncü iştirakimiz oldu. Yapı Kredi Almanya ile ülkemiz ekonomisinin en önemli paydaşlarından biri olan Almanya’da, bankacılık hizmetlerimizin yanı sıra iki ülke arasında ithalat ve ihracat yapan firmalarımız için de güçlü bir çözüm ortağı olacağız. Ana hissedarımız Koç Holding’in vizyonu doğrultusunda Yapı Kredi olarak Almanya’da da güçlü ve emin adımlarla ilerlemeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz.”

Girişimcilik ekosistemini güçlü bir şekilde destekliyoruz

Girişimcilik ekosistemine olan katkılarını her geçen gün daha da ileri taşıdıklarını ifade eden Gökhan Erün, “Yılın üçüncü çeyreğinde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Yapı Kredi FRWRD Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimcilik ekosistemine olan desteğimizi güçlendirdik. Girişimcileri yatırımcılarla buluşturan bu fon sayesinde hem yatırımcılara girişim şirketlerine yatırım yapma hem de girişimlere yatırım bulmalarında farklı fırsatlarla aracılık etmeye başladık. Yapı Kredi Portföy’ün deneyimli uzmanları tarafından yönetilen bu fon, müşteri profilini belirlemiş girişimleri odağına alarak yatırım yapıyor, ekosistemdeki girişimlere destek veriyor ve girişim ekosisteminin de büyümesine katkı sağlıyor. Öte yandan hem ülkemizde hem de global çapta düzenlendiğimiz FRWRD programlarımızla da girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Ülkemizin her alanda gelişimi için çalışıyoruz

80 yıldır Türkiye’nin kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaya hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Gökhan Erün, “Yapı Kredi olarak kurulduğumuz günden bugüne her alanda uzun süreli bir değer yaratmak adına sürdürülebilir bir şekilde çalışıyoruz. Yarattığımız değeri sadece ekonomik olarak değil sosyal bir etki olarak da görüyoruz. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nden Yapı Kredi Kültür Sanat olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalara, Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programımız Step’ten Yarınlara Kartopu projemize kadar tüm çalışmalarımızın kalbinde bu vizyon yer alıyor. Sürdürülebilirlik yolculuğunda dönüşümlerine eşlik ettiğimiz Step üye sayımız 1,1 milyona ulaştı. Buna ek olarak kadınların teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirmek adına Koç Holding liderliğinde başlattığımız Teknolojide Fırsat Eşitliği programında 80 bin kadınımıza eğitim verme hedefimize kararlılıkla yürümeyi sürdürüyoruz. Ayrıca 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızın sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak adına Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu projemizle de hem şubelerimizde hem de sahada var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar programa 160 bin aile dahil oldu.” şeklinde konuştu.

Yapı Kredi’nin 30 Eylül 2024 tarihli konsolide finansal sonuçlarına ilişkin seçilmiş göstergeler:

Toplam aktifler: 2,5 trilyon TL

Temel bankacılık gelirleri: 70 milyar TL

Toplam nakdi krediler: 1,2 trilyon TL

Net kâr: 22,4 milyar TL

Toplam müşteri mevduatı: 1,3 trilyon TL