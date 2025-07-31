Yapı Kredi’nin aktif büyüklüğü 3 trilyon TL’ye ulaştı

Yapı Kredi, 2025 yılının ilk yarısında ülke ekonomisine 2,250 trilyon liraya yaklaşan kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi yüzde 22’lik artışla 1,5 trilyon liraya yükselen Banka’nın aktif büyüklüğü 3 trilyon lira oldu. Yapı Kredi’nin toplam müşteri mevduat hacmi ise yüzde 21 artışla 1,6 trilyon liraya yükseldi.

Temel bankacılık gelirlerinde büyüme kaydeden bankanın maddi öz kaynak kârlılığı yüzde 22,4 seviyesinde, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri hariç) yüzde 13,1 olarak açıklandı.

1,2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyonu

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, sürdürülebilir finans çerçevesinde kullandırılmak üzere sağlanan 1,2 milyar dolarlık sendikasyonun, Türkiye ekonomisine ve bankaya duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Haziran ayında 5 farklı yatırımcıyla 5 ila 7 yıl vadeli 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı bir işlem gerçekleştirdik. Bu kaynaklarla hem Türkiye ekonomisini hem de sürdürülebilir dönüşümü destekliyoruz.”

TIME dergisi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025” listesine Türkiye’den giren tek banka olduklarını hatırlatan Erün, bu başarının uluslararası düzeydeki etkilerini vurguladı.

Dijitalleşme ve yeni ürünler

Erün, dijitalleşmenin bankacılık deneyimini dönüştürdüğünü belirterek, 17 milyon müşterinin binin üzerinde işlemi dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi.

Ticari müşteriler için geliştirdikleri Yapı Kredi BANKO ürünüyle tahsilat garantisi, erken finansman ve güvenli ödeme ihtiyaçlarına uçtan uca dijital çözümler sunduklarını ifade eden Erün, “BANKO, çek piyasasında ileri vadeli ödemeler için de önemli bir alternatif sunarak yıl sonuna kadar 10 trilyon TL’yi aşması beklenen bu piyasaya destek olacak” dedi.

Girişimcilik ekosistemine global destek

Erün, girişimcilik ekosistemini FRWRD Global programıyla dünya çapında desteklediklerini belirterek, “Beş girişimciyle London Tech Week’e katıldık. Yıl içinde GITEX gibi uluslararası platformlarda da girişimcilerimizle yer alacağız. Yenilikçi fikirlerin gelişmesine katkı vermeyi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.