Yapı Kredi'ye uluslararası piyasalardan dev kaynak

Banka, DPR programı kapsamında 5 ile 7 yıl vadeli, 5 farklı yatırımcının katıldığı 565 milyon dolar ve 125 milyon euro tutarında fonlama işlemini hayata geçirdi.

Havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışlarına (future flow) yönelik gerçekleştirilen bu işlem, uluslararası piyasalarda Yapı Kredi’nin güçlü ve sağlam bilanço yapısına duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.

Yılın ilk yarısında 28 ülkeden 55 bankanın katılımı ile 1,165 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağlayan Banka, tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşan bu işlemin ardından gerçekleştirdiği yaklaşık 710 milyon dolarlık DPR işlemiyle, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı başardı. Ülkemizi uluslararası piyasalarda güçlü bir şekilde temsil eden Yapı Kredi, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye ve bir adım önde olmaya devam edecek.