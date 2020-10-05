Yapı malzemelerinde ihracatın liderleri Akçansa ve Çimsa

05 Ekim 2020

Sabancı Topluluğu şirketleri Akçansa ve Çimsa’nın 2019 yılındaki ihracat performansları, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirildi.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, çimento ve klinkerde Türkiye’nin en büyük 5 ihracatçısı arasında yer alan şirketlerin başarısı, Sabancı Topluluğu’nun ülke ekonomisine yönelik katkısını ortaya koydu.

Birlik tarafından düzenlenen 2019 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde, başarıları tescil edilen şirketlerden Çimsa geçen yıl gerçekleştirdiği ihracatla bir kez daha çimento sektörünün en fazla ihracat yapan firması olarak çimento sektöründe birincilik ödülüne layık görüldü.

İhracatta yurt dışı satışlarını önceki yıla oranla yüzde 94 artıran ve sektörün üzerinde bir performans sergileyen Akçansa, "ihracatta en yüksek artış gösteren" firmalar arasına adını yazdırdı. Söz konusu araştırmada Akçansa Türkiye’nin en fazla klinker ihracatı yapan şirketi olarak da birincilik ödülünün sahibi oldu.

“Türkiye’nin toplam çimento ihracatının yüzde 30’u Sabancı’dan”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Dr.Tamer Saka, ülke ekonomisine sundukları katkıların böylesine önemli bir organizasyonda ödüllendirilmesinden büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geçen yıl, Türkiye’nin toplam çimento ihracatının yüzde 30’unu tek başına Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu şirketlerinin gerçekleştirdiğini bildiren Saka, "Ama hala önümüzde uzun bir yol var. Ülkemiz ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyelere ulaşmasında ve ihracatta konulan hedeflere erişilmesinde çimento ve yapı malzemeleri sektörünün üzerine de önemli bir görev ve sorumluluk düşüyor. Biz de bu vizyonla çalışmalarımıza devam ediyor; bu sektörün lider oyuncularından biri olarak üretmeye, yatırım yapmaya, ihracatla ülkemize katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu şirketlerimiz özellikle pandemi döneminde özverili üretim faaliyetleri ile çimento sektörünün en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmayı başardılar. Grubumuz geçtiğimiz yıl içinde gösterdiğimiz üstün ihracat performansını önümüzdeki yıllarda çok daha yukarı seviyelere taşıyacak; yapı malzemeleri alanındaki küresel gücümüzü pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.