Yapı Merkezi, Divaca-Koper Demiryolu Projesi’nin 1. Kısım ihalesini de kazandı

Slovenya’nın en büyük altyapı projesi konumunda olan Divaca-Koper Demiryolu’nun çift hatta çıkarılma projesini gerçekleştirmek üzere Slovenya Devleti’nin kurduğu 2TDK Şirketi’nin iki kısımda gerçekleştirdiği ihalelerin 1. Kısmını da Kolektor CPG-Yapı Merkezi-Özaltın Konsorsiyumu kazandı. Aynı projenin 2. kısmının ihalesi daha önce sonuçlandırılmış ve yine aynı Konsorsiyum tarafından kazanılmıştı. 1. Kısım ihalesiyle ortaklığın kazandığı projenin toplam bedeli 628 milyon 363 bin euroya ulaştı.

Yapımı yaklaşık 3,5 yıl sürecek

Slovenya’nın Avrupa ticareti için önemli bir geçiş yolu olduğunu ve Koper Limanı’nın Orta ve Güney Avrupa bağlantısını güçlendirmek üzere bu projenin yapıldığını aktaran Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, “10 yıldan fazla bir süredir izlediğimiz bu projede başarıya ulaşmak büyük bir mutluluk oldu. İsveç’te devam eden projemizden sonra Avrupa’da gerçekleştireceğimiz ikinci proje olması nedeniyle bizim için ayrı bir önem taşıyan Divaca-Koper Demiryolu’nun KISIM 2 ihalesini de Mart ayında kazanmıştık. Fahri Konsolosu olduğum Slovenya’nın ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak bu ulusal projelerinde yer almak benim için hem mutluluk ve hem de gurur kaynağı. Bize olan güvene layık olarak, Sloven ve Türk ortaklarımız ile özverili bir ekip çalışması ile görevimizi başarıyla gerçekleştireceğiz. KISIM 1 çalışmalarımıza 6 hafta içinde başlamayı, 40 ay içerisinde de tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.

37 bin 965 metrelik tünel açılacak

Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun ise, “Kontrat bedeli 403 milyon 613 bin 361 euro olan Divaca-Koper Demiryolu’nun KISIM 1 projesi kapsamında toplam 25 bin 463 metre Patlatmalı Yeni Avusturya Metodu ile tünel açacağız. Ana hat ve servis tünelleri kesitleri 69 metrekare büyüklüğünde olacak. KISIM 2’deki tünellerle beraber toplamda 37 bin 965 metre tüneli Avrupa’nın bu güzel ülkesinde açacağız. Tünel mühendisliği alanında yüksek zorluk derecesinde değerlendirilen Alp Dağları’na özgü kireçtaşı bazlı karstik kaya oluşumları içinde tüneller açılırken, aynı zamanda, Slovenya’nın dünyaca ünlü ormanları içinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarda çevreyi korumaya son derece özen gösterecek şekilde tüm planlamalar yapıldı.” şeklinde konuştu.