Yapı Merkezi, Slovenya'da demir yolu ihalesi kazandı

Slovenya Devlet Demiryolu şirketi 2TDK’nın, Divaca-Koper Demiryolu’nun çift hatta çıkarılma işlerinin 2. kısmı (LOT 2) için gerçekleştirdiği ihaleyi Kolektor CPG-Yapı Merkezi-Özaltın Konsorsiyumu kazandı. İhalenin sonuçlanmasının ardından LOT 2 için 31 Mart 2021 tarihinde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Slovenya Altyapı Bakanı Jerneja Vrtovca, “Bugün Slovak ekonomisi ve Koprica limanının gelişimi açısından çok önemli bir gün. İmza töreni için toplandığımız bu proje ile demiryolu taşımacılığını olabildiğince faydalı hale getirmeyi ve böylece lojistik süreci optimize etmeyi amaçlıyoruz. Projenin 2025 yılında tamamlanmasını ve 2026 yılında da kullanıma açılmasını planlıyoruz.” dedi.

Yapımı 3 yıl sürecek

Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun ise, “10 yıldan fazla bir süredir izlediğimiz bu projede başarıya ulaşmak büyük bir mutluluk oldu. Aynı zamanda Yapı Merkezi olarak İsveç’te devam eden projemizden sonra Avrupa’da gerçekleştireceğimiz ikinci proje olması nedeniyle de bizim için ayrı bir önem taşıyor. Demiryolunun 2. Lot inşaatını 36 ayda tamamlayacağız. 230,7 milyon euro yatırım bedeli olan proje çerçevesinde uzunlukları 0.3 km, 2 km, 0.13 km, 0.3 km, 1.1 km ve 3.8 km (ikiz tünel) olmak üzere 6 adet tünelin inşaat işleri ile birlikte 450 m ve 650 m uzunluklarında iki viyadük yapımını gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

İlerleyen dönemlerde Slovenya’nın gelişmesi ve kalkınmasına yönelik oluşturulacak diğer projelerde de yer almak istediklerini söylen Uzun, henüz sonuçlanmayan Lot 1 ihalesinde de büyük şansları olduğunu düşündüklerini aktardı.