Yapı Merkezi, Tanzanya'daki projenin 3. fazına başladı

Yapı Merkezi, Tanzanya'daki Darüsselam-Mwanza Demiryolu'nun birinci ve ikinci fazının ardından Makutupora'dan Tabora'ya uzanan 3'üncü fazın temelini attı.

1,9 milyar dolar değerindeki 3. faz çalışmalarının tüm altyapı işlerine ilave olarak, Makutupora ile Tabora şehirleri arasındaki 368 kilometrelik demiryolunun yapımı, toplam 7 istasyonun inşaası, hattın sinyalizasyon, telekom ve elektrifikasyon işlerinin tümü anahtar teslim olarak Yapı Merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Proje 46 ayda teslim edilecek.

“Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu, "Afrika'da bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı projeye bir yenisini daha eklemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tanzanya'da gerçekleştirmekte olduğumuz, bir Türk müteahhitin Afrika'da gerçekleştirdiği en uzun ve Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı, Darüsselam-Mwanza Demiryolu’nun Darüsselam'dan Makutupora’ya kadar uzanan 722 kilometre uzunluğundaki ilk iki kısmında göstermiş olduğumuz titizlik ve iş kalitesinden dolayı Tanzanya Demiryolları yetkilileri bu çok önemli demiryolu hattının üçüncü fazını da bizlere emanet ettiler. 3. fazın temel atma törenini gerçekleştirdik.”