Yapı Merkezi'nden Tanzanya’da 1.9 milyar dolarlık proje

Yapı Merkezi, Makutupora-Tabora Standart Hat Elektrikli Demiryolu (LOT 3) Tasarım ve İnşaası Projesi için Tanzanya Başkanlık Ofisi’nde düzenlenen imza töreni, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu’nun da katılımıyla törenle gerçekleştirildi.

Tamamlandığında Darüsselam ile Mwanza’yı birbirine bağlayacak olan toplam 1.211 km’lik demiryolunun 3. fazı olan proje, aynı zamanda Tanzanya Demiryolları’nın (TRC) yatırım programı içinde de yer alan Burundi sınırına giden Tabora – Kigoma demiryolu hattı için de kilit öneme sahip bulunuyor.

“Ülkemiz ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyoruz”

Tek olarak uzunluğu yaklaşık 358 km olan LOT 3 projesinin imza töreninde konuşan Erdem Arıoğlu şunları söyledi: “Afrika’da bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bir çok başarılı projeye bugün bir yenisini daha ekliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tanzanya’da gerçekleştirmekte olduğumuz, Doğu Afrika’nın en hızlı tren hattı, Darüsselam-Mwanza Demiryolu’nun Darüsselam’dan Makutupora’ya kadar uzanan 705 km uzunluğundaki ilk iki kısmının da yapımını şirketimiz üstlenmişti. Tanzanya Demiryolları yetkilileri Yapı Merkezi’nin titizliği ve iş kalitesinden büyük bir memnuniyet duydular ki Tanzanya Cumhuriyeti’nin bu çok önemli demiryolu hattının bir bölümünü daha bizlere emanet ettiler. Bugün 3. fazını imzaladığımız projenin çok yakında 167 km’lik 4. fazı için imza atacağımızın müjdesini de vermek isterim. En büyük mutluluğumuz böyle dev bir proje ile ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayarak ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulunacak olmamızdır.”

46 ayda tamamlanacak

Yapılan açıklamaya göre, Tanzanya’daki anahtar teslim tek hat demiryolu projesinde tüm altyapı işlerine ilave olarak, Makutupora ile Tabora şehirleri arasındaki toplam 7 istasyonun inşası, 358 km’lik tek hat demiryolunun yapımı, sinyalizasyon, telekom ve elektrifikasyon işlerinin de tümünü Yapı Merkezi üstlenmiş bulunuyor. 46 ayda teslim edilmesi planlanan projenin bedeli ise 1.9 milyar dolar. Önümüzdeki günlerde projenin 4. fazı için de imzalar atılacak.