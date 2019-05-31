“Yapısal dönüşüme kolay adapte olabiliriz”

31 Mayıs 2019

Son yıllarda ihracat odaklı yürüttükleri çalışmalarda Almanya ağırlıklı hizmet verdiklerini kaydeden TKare Mühendislik Genel Müdürü Murathan Toktaş, Almanya’da kurdukları Tkare Mühendislik Avrupa İletişim Ofisi ile Almanya’da halihazırda 3 proje yürüttüklerini ifade etti. Ford, Toyota, Honda, Coşkunöz, Beyçelik, Sarıgözoğlu, Oyak Renault gibi pek çok referans verebileceklerini kaydeden Toktaş, yüzde 80 olan otomotiv sektöründeki payı yüzde 60 seviyesine indirip, savunma havacılık ve beyaz eşya sektörüne yoğunlaşmayı planladıklarını belirtti.

Mühendislik ile kendi ürünlerini imal etmek istiyor

Öte yandan bu yıl beyaz eşya, savunma ve havacılık sektörlerine de yönelmeyi planladıklarını dile getiren Murathan Toktaş, uzun vadede yüzde 100 yurtdışı projeleri hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kurdukları inovasyon ekibi ile bugüne kadar yürüttükleri sac kalıp mühendisliği işinin dışına çıkacak projeler planladıklarını ifade eden Murathan Toktaş, “Sac kalıp mühendisliği tecrübemiz ile kendi ürünümüzü üretmeyi hedefliyoruz. Tasarım Merkezi olmamız itibari ile Sanayi Bakanlığı’nın da bu konudaki desteklerini değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Yurtdışı projelerinin cirodaki payının yüzde 20 seviyesinde olduğunu, 2019 yılı içinse bu oranı yüzde 50’ye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Toktaş, “2017’de cironun yüzde 14’ünü Ar-Ge’ye ayırırken, 2018’de bu oranı yüzde 19 seviyesine çıkardık. 2019 yılı için Ar-Ge’ye cirodan yüzde 20’lik pay ayırmayı planlıyoruz” dedi.

ParameT yıl sonunda piyasaya çıkacak

Otomotiv sektöründe üretim ve yapısal anlamda dönüşüm olduğunu dile getiren Murathan Toktaş, “Elektrikli araç için kurgular hazır. Plastik ya da kompozit malzemeden araç yapılmadığı sürece işlerimiz devam edecek. Yapıldığında da yine adapte olabiliriz. Araçlar sacdan da yapılsa, plastik veya kompozit malzemeden de yapılsa ürünün üretilebilirliği ve kalıplanabilirliği kısmındaki mühendislik hizmetini biz sağlıyoruz. Kalıp her yerde var. Biz de varız. Yerli otomobil projesini de önemsiyoruz ve elektrikli otomobille birlikte çok doğru bir karar verildi. Ayrıca, elektrikli araçlara geçildiğinde, araç satış sayısında en kötü senaryoyla bugünkü rakamların gündemde olacağını öngörüyorum. Çünkü elektrikli arabalara geçtiğimizde fosil yakıtta araçların vergilerini artırarak, onların bir an evvel elden çıkmasını sağlayacaklar. Bu demektir ki araç satışı artacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştıkları kütüphane projesini 2019 yılında TÜBİTAK ve KOSGEB’e sunarak, yıl içinde piyasaya sunmayı hedeflediklerini aktaran Murathan Toktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “ParameT adını verdiğimiz bu sistem ile dünyadaki tüm kalıp standart elemanları üretim ve satışını yapan firmaların bilgilerini, tek bir sistemde sunmayı hedefliyoruz. Projeyi, Uludağ Üniversitesi ile sağladığımız üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, TÜBİTAK ve KOSGEB’e sunacağız. İlk etapta kendi çalışmalarımızda kullanmayı planladığımız kütüphane için diğer firmalardan da talepler gelmeye başladı. Projeyi, 300 bin dolarlık yatırım bedeliyle şekillendirmeyi öngörüyoruz.”