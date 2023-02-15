Yaptığı bağış yanlış anlaşıldı! Yeni Çamoluk Otomotiv'den açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geldi.

Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar bağış yaptı?

Yayına Yeni Çamoluk Otomotiv adına bağlanan Hamit Duras, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar lira bağışladığını söyledi. Bağış kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv şirketinin bağışıyla ilgili yanlış anlaşılmanın ardından açıklama yaptı. Duras yaptığı bağışın 50 milyar lira değil 50 bin lira olduğunu ifade etti.