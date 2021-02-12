Yaptığı milyon dolarlık satışlarla 25 bin kişilik ekibin lideri oldu

Amerika merkezli Jeunesse Global'in Türkiye distribütörlerinden Selman Olgun, gerçekleştirdiği milyon dolarlık satışlarla 25 bin kişilik bir ekin liderliğine yükseldi.

Network marketing sektörünün tam ve yarı zamanlı bir iş seçeneği olarak dünyada milyonlarca kişiye istihdam ve önemli gelir kaynağı sağladığına dikkat çeken Jeunesse Global'in Türkiye distribütörlerinden Selman Olgun, sektörle 2009'da üniversitede okurken tanıştığını söyledi.

1,1 milyar dolarlık ciro ile dünyanın önde gelen network marketing şirketlerinden biri olan Jeunesse Global'de ise dört yıldır distribütörlük yaptığını anlatan Olgun, “Marka ile yollarımızın kesiştiği ilk günden itibaren ekibimdeki takım arkadaşlarımın kazanmasına odaklandım. Ekibimin başarmasına yardımcı olmamın benim de başarılı olmamı sağlayacağını biliyordum ve hep bu yolda ilerledim. Türkiye’nin her yerinden 18 yaş üzeri kadın, erkek, çalışan ya da öğrenci herkes bu işi denemeli. Özellikle evden çalışmanın arttığı, önemli iş ve gelir kayıplarının yaşandığı bu dönemde network marketing sektörü önemli bir iş modeli olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

Jeunesse Global’deki gelir modeli hakkında bilgi veren Olgun, “Bu sektörde kazanç kapısı distribütör olarak açılıyor. Distribütör olduğunuzda hem ürünlerin satışından yüzde 40’a varan oranda gelir elde ediyorsunuz hem de kendi kullandığınız ürünleri satın alarak yüzde 40’a varan ek indirimlerden yararlanıyorsunuz. Bu oranlar da ciddi kazanç sağlıyor. Ne kadar kazanacağınızı ise çalışma planınız ve performansınız belirliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa ve Ortadağu'da liderliği hedefliyor

Türkiye'nin, Jeunesse Global'in Ortadoğu ve Avrupa'nın dördüncü büyük pazarı konumunda olduğunu belirten Selman Olgun, pandemi döneminde ekonominin bu kadar daralmasına rağmen şirket olarak hem büyümeye hem ekiplere kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Son günlerde ürün portföylerine ekledikleri yerli ürünleri çeşitli ülkelere ihraç ederek ekonomiye de katkı sunduklarını kaydeden Olgun, "Bana göre uzun bir yolculuğun daha en başındayız. Hem network marketing sektörü hem Jeunesse Global olarak önümüzde uzun ama keyifli bir yol var. En büyük hedefim ekibimle birlikte Jeunesse’i Avrupa ve Ortadoğu pazarının lideri yapmak. Birkaç yıl içinde bunu başarabileceğimizi ve liderliğe ulaşacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.