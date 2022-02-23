Yararlı Enerji, Erbey Tekstil’in 3’üncü etap GES’ini de üstlendi

Eray ŞEN / ADANA

Adana merkezli olarak Türkiye genelinde arazi ve çatı tipi güneş enerjisi santralleri (GES) kuran Yararlı Enerji, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) ilk beş firma arasında yer alan Atlas Denim’in bünyesindeki Erbey Dokuma İplik’in 3 bin kWp’lik 2’nci etap GES projesini iki ayda tamamladı. Aynı firmanın yine 3 bin kWp’lik 3’üncü etap GES kurma işini de üstelendiklerini söyleyen Yararlı Enerji Genel Müdürü Mehmet Yarar, “Yatırımcımız Erbey Dokuma İplik 3’üncü etapta da firmamızı tercih ederek, ‘elektriğini güneşin yararlı enerjisi’ ile üretmeye devam edecektir.” dedi.

“EPC firması seçerken sadece fiyata odaklanmayın”

Elektrik fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde artış yaşanması ile beraber sisteme olan talepte ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Yarar, “Bu da her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de işi bilen bilmeyen yeni oyuncuların katılmasına yol açmıştır. Yatırımcıların EPC firması tercihinde sadece fiyata odaklanmaması gerekmektedir. İşin fiyatı önemli olduğu kadar, sistemin sürdürülebilirliği açısından çok daha dikkat gerektiren kriterler vardır.” diye konuştu.

Yarar, EPC firması seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin şunları söyledi: “Yatırımcıların firmanın geçmişi, kaç yıldır bu işi yaptığı ve özellikle tamamladığı referans projeleri, yerinde gidip incelemesi ve EPC’ye iş yaptıran firma yetkililerinden bilgi alması önem arz etmektedir. EPC firması sözleşmede belirttiği malzemeleri birebir kullanmış mı, sözleşmede belirtilen süreler dahilinde işi tamamlayabilmiş mi ve uygulama esnasında sorun yaşanmış mı ve en önemlisi, kurulum ve tesisi devreye alma sonrasında servis tarafında, yeterli teknik ekibi var mı? Fiyatla beraber bu konuları bir bütün halinde değerlendirmek gerekmektedir.”

“Uygun ile ucuz birbirinden farklı kavramlardır”

Sektörde yeni oyuncuların artması ile bazı sorunların da ortaya çıktığını ifade eden Yarar, şunları kaydetti: “En çok yaşanan sorunların başında, iş alabilmek adına piyasa fiyatının altında fiyat vererek işi alma ve akabinde sözleşmede belirtilen kalitede ve özellikte ürünleri kullanmama geliyor. İkinci olarak firmayla yapılan anlaşma şartlarını yerine getirmeyerek işi geç teslim etme durumları yaşanıyor. Anlaşmada belirtilen sürenin uzaması durumunda, tesis geç devreye alınacak ve geç kalınmaktan ötürü kazanç kaybı yaşanacak. Son olarak da tesis devreye alındıktan sonra, dönem dönem arızalar oluşabiliyor. Burada EPC firmasının sözleşmede belirttiği arıza durumunda maksimum müdahale sürelerine uyması önem arz ediyor. Örneğin anlaşmada en geç 24 saat içerisinde müdahale denmiş ve EPC firması arıza ekibi günler sonra müdahale etmişse, yatırımcı burada geç müdahaleden dolayı üretim ve dolayısıyla kazanç kaybı yaşayacak. Erbey Tekstil firmasının 3’üncü etap GES yatırımında da firmamızı tercih etme sebebi yukarda belirttiğim bileşenlerin tamamını bir bütün halinde değerlendirmesinden kaynaklıdır. Uygun ile ucuz birbirinden farklı kavramlardır. Biz firma olarak, ucuza iş yapmıyoruz, kaliteli hizmeti uygun fiyata sunuyoruz.”