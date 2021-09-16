‘Yarını Kodlayanlar’ online fikir maratonlarının ikincisi düzenlendi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Yurt genelinde 192 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının ikincisi ‘Afet İçin İletişim ve 5G’ temasıyla gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlardan akıllı teknolojileri kullanarak afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına çözüm bulmaları istendi. Katılımcılara Vodafone çalışanları da uzmanlık alanlarına göre mentorluk desteği verdi.

Ön jüride 33 takım değerlendirildi

‘Afet İçin İletişim ve 5G’ fikir maratonuna başvuran 61 takımdan 33’ü tüm koşulları tamamlayarak sunum ve iş kanvaslarını ön jüriye iletti. Ön jüride Ortaokul ve Lise olarak değerlendirme yapıldı. Ön jürinin sıralamasına göre Ortaokul için 5 ve Lise için 5 takım sunumlarını yapmak üzere jüriye yönlendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucu, Ortaokul grubunda Serdar Taşpınar ve Çağan Aras Çağlar’dan oluşan FboTech takımı ‘Akıllı Kanalizasyon Sistemi’ projesiyle birinci; İlkim Derin Ören, Emin İşler ve Berk Can Yıldız’dan oluşan LWYS takımı ‘Afet için Akıllı Bileklik’ projesiyle ikinci; Furkan Alp Özdemir ve Sadullah Efe Demir’den oluşan Garage Power takımı ‘Göçük Altında Konum Tespiti Yapabilen Drone’ projesiyle üçüncü oldu.

Lise grubunda ise Eda Tosun, Pelin Sarp ve Tarık Yılmaz’dan oluşan Not Found takımı ‘Görüntü İşleyen Kameralar İle Anında Yangın Tespiti’ projesiyle birinci; Feridun Pınarbaşı, Ömer Hakim, Samet Şeyhanlıoğlu ve Özgür Doğu Oğuz’dan oluşan Neuro Norm takımı ‘Yangın Anında Konum Tespiti Yapabilen ve Yangını Yavaşlatan Drone’ projesiyle ikinci; Berk Yalçın ve Yankı Güven Kırlıkova’dan oluşan DroneX takımı ‘Heyelan ve Çığ Öncesi Tespit Yapabilen Drone’ projesiyle üçüncü oldu.

“81 ilde 192 binin üzerinde çocuğa kodlama öğrettik”

‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Bugüne kadar 81 ilde 192 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz online fikir maratonlarıyla, somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikâyeler çıkarılmasını amaçlıyoruz. İkinci fikir maratonumuzda öğrencilerimiz afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına teknolojinin gücünü kullanarak nasıl çözüm üretebileceklerine odaklandı. Katılımcı öğrencilerimize Vodafone çalışanları da mentorluk desteği verdi.” Şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle her geçen gün daha fazla çocuğa ulaştıklarını aktardı. Çocukların Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde en önemli özne haline gelmelerine, dijital dünyanın dilini öğrenmelerine katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Hazır, “Gerçekleştirdiğimiz bu fikir maratonumuz ile çocukların yeterli imkan sağlandığında günümüz sorunlarına ne kadar yaratıcı fikirler geliştirebildiğini bir kez daha gördük. Bu yaratıcı fikirlerin daha da artması ve hayata geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.