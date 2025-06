Yaş alırken sağlıklı ve bakımlı cilde sahip olmanın sırrı Medik8’in CSA felsefesinde

Takip Et

Yaş alırken yaşlanma korkusu geride kalıyor, kadınlar artık zamanı yeni formüllerle durduruyor. Geçtiğimiz günlerde L’Oréal’in çoğunluk hissesini satın aldığı İngiliz cilt bakım markası Medik8, gündüzleri C vitamini güneş kremi, geceleri A vitamini felsefesiyle geliştirdiği ürünleriyle yaşlanmaya meydan okuyor. 40-55 yaş aralığındaki kadınlar için cildin konforunu önceliklendirerek, güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Medik8’in Türkiye Distribütörü olan Cosmomed’in CEO’su Murat Kızıl, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “B Corp Kurumsal Sürdürülebilirlik sertifikasına sahip bir kurum olarak, uluslararası çapta en çok tercih edilen kozmetik markası olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bizim için yaşlanma karşıtı bakım, yalnızca çizgi ve kırışıklıkları hedeflemekle kalmıyor. Aynı zamanda cildin doğal dengesini koruyan, mikrobiyomunu destekleyen ve sürdürülebilir içeriklerle beslenen bir güzellik felsefesini de kapsıyor. Bu doğrultuda her ürünümüzü titizlikle geliştirirken hem cilde hem de dünyaya değer katan çözümler sunuyoruz. Yaş almayı bir korku olmaktan çıkarıyor, sağlıklı ve genç bir cildin imkansız olmadığını kanıtlıyoruz.”

Yaşlanma korkusuna karşı genç ve sağlıklı cildin anahtarını veriyor

30 yaşın üstündeki 2 bin kadınla gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların %56’sı yaşlanmaktan korktuğunu bildiriyor. 3 kadından biri (%36), görünüşü değişeceği için yaşlanmaktan korkarken, 9 kişiden biri yaşlandığında toplum tarafından dışlanacağını (%12) ya da yalnız kalacağını (%11) düşünüyor.

Murat Kızıl, “Klinik olarak test edilmiş cilt bakım ürünlerimizle yalnızca 3 basit adımda yaşlanma belirtilerinin %90’ını azaltmayı hedefliyoruz. Londra yakınlarındaki inovasyon merkezimizde, neredeyse tüm ürünlerimizi kendi bünyemizde tasarlıyor ve üretiyoruz. En yüksek kalitedeki bileşenleri patentli teknolojilerle buluşturarak her ürünümüzde Birleşik Krallık standartlarında mükemmelliği garanti altına alıyoruz. Örneğin, henüz geçtiğimiz günlerde lansmanını gerçekleştirdiğimiz C tetra Advanced’ın da içinde bulunduğu C vitamini portföyü , güneş koruyuculu yaşlanma karşıtı krem portföyü Advanced Serisi, A vitamini portföyü Crystal Retinal Serisi ve Liquid Peptides Advanced MP ile kadınlara genç ve sağlıklı cildin anahtarını veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Yaş almayı pozitif bir yolculuğa dönüştürüyor

Cosmomed Marka Müdürü Zeynep Benşen Avuncan Kızıl, “Günümüz dünyasında kadınlar, çok yönlü rolleri ve yoğun yaşam temposu içinde kendilerine ayırdıkları zamanın ve özenin değerini her zamankinden daha fazla anlıyor. Cilt bakımı, onlar için sadece bir güzellik rutini olmaktan öte, kendine yatırım yapmanın, özgüven tazelemenin ve zihinsel dinginliği bulmanın bir yolu haline geliyor. Sağlıklı ve dengeli bir cilde sahip olma arzusu, estetik beklentilerin yanı sıra; kadınları bilimsel olarak kanıtlanmış, güvenilir ve sürdürülebilir çözümlere yönlendiriyor” ifadelerini kullanarak markaları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Güzellik sektöründeki olumlu değişimi teşvik etmek amacıyla 2024’te British Beauty Council’in resmi üyelerinden biri olan Medik8, İngiltere merkezli olarak 25 ülkede faaliyet gösteriyor. Dermatologlar tarafından test edilen ürün portföyü ile yaş alma sürecini bir kaygı kaynağı olmaktan çıkarıyor. Cildin doğal döngüsünü kucaklayarak yaşlanmanın getirdiği değişimi pozitif bir yolculuğa dönüştürme ihtiyacını karşılıyor.