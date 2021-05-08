Yasağı kalktı: Getcontact yeniden Türkiye'de

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulama Getcontact’ın 2018 yılında getirilen erişim yasağı kaldırıldı. Yerli girişim Getcontact Kurucu Ortağı Mustafa Vardalı, yasağın kalktığını sosyal medya hesabından duyurarak, “Harika haber az önce geldi. Getcontact için uygulanan erişim yasağı tam 3 yıl 3 ay sonunda ilgili mahkeme tarafından kaldırıldı. Gerçekten çok uğraştık. Birkaç teknik geliştirme sonrasında Türkiye’de hizmet vermeye yeniden başlayacağız” dedi.

“Yasal mevzuata uygunluğu teyit edildi”

Bu gelişme üzerine Mustafa Vardalı’ya ulaşarak yeni döneme ilişkin çalışmaları öğrendik. DÜNYA’ya açıklama yapan Vardalı şunları söyledi: “Uygulama rahatsız edici aramaları filtreleyerek sadece kullanıcıların tercih ettiği kişiler ile iletişim kurmasına olanak tanıyor. İstenmeyen çağrıyı engelleme ve arayan kişiyi tanımlama uygulamasıdır. 2018 yılında tüm çağrı tanımlama uygulamalarına gelen erişim engelleme kararı neticesinde Getcontact’a da erişim yasağı gelmişti. Ancak diğer uygulamaların aksine, Getcontact’ın veri toplama ve işleme pratiklerinin Türk yasal mevzuatına tamamen uygun olduğu mahkemece teyit edildi ve bu yasak kaldırıldı.”

Yurtdışında büyüdü

Getcontact’ın Rusya ve Endonezya’da oldukça popüler bir uygulama olduğunu söyleyen Vardalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Orta Asya ve Uzakdoğu başta olmak üzere dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcıya sahibiz. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bu ülkelerde Instagram ve Whatsapp gibi yaygın uygulamalardan daha fazla indirilerek TikTok ve Telegram’dan sonra en hızlı büyüyen mobil uygulama oldu. Asya-Pasifik bölgesinde yakaladığımız başarı ve deneyimden aldığımız ilham ve güç ile, Getcontact’ın bölgemizdeki ilk süper app için önemli bir aday olduğunu söyleyebiliriz.”

“Güvenli ve güvenilir bir portal”

Yerli girişim Getcontact, 2016 yılında Türkçe ve İngilizce olarak hayata geçirilmiş kısa sürede 3 milyonun üzerinde trafik almıştı. Eş zamanlı olarak yurtdışına da yayılan ve büyük ilgi gören uygulama yeni dönemde faaliyetlerini genişletecek. Mesajlaşmadan, sosyal medyaya, pazar yeri çözümlerinden, fintek uygulamalarına kadar geniş bir hizmet ve servis sunulacak. “Güvenli ve güvenilir bir yerel portal haline dönüştürmek üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz” diyen Vardalı sözlerine şöyle devam etti: “Getcontact’ı yayınladığımız ilk günden beri temel amacımız kullanıcılarımıza üst düzey güvenlik sağlayan, kesintisiz iletişim kanalları sunmak oldu. Bu nedenle, sadece pürüzsüz deneyim sunacak bir mobil app geliştirmenin ötesinde, mobil kimlik ve doğrulama servislerinin gücünü de kullanarak en yüksek güvenliği sağlayan altyapı ve servislerin geliştirilmesi için çalıştık.”