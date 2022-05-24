Yaşalar Kalıp, ‘Yaşalar Akademi’ ile sektöre nitelikli bireyler yetiştirecek

BURSA (DÜNYA) - 1981 yılından bu yana Otomotiv ve ticari araç sektörü başta olmak üzere birçok farklı sektör için çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum parçaların soğuk şekillendirme yöntemiyle üretimlerini gerçekleştiren Yaşalar Kalıp, hayata geçirdiği “Yaşalar Akademi” projesiyle, nitelikli iş gücü ve mesleklerinde ülkenin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 8 bin metrekarelik üretim tesisinde yaklaşık 250 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Yaşalar Kalıp Genel Müdür Yardımcısı Efe Yaşa, “Şirketimizin temelleri 1981 senesinde 200 metrekarelik küçük bir atölyede babam ve ortakları tarafından atılıyor ve bugün DOSAB’taki 8 bin metrekarelik üretim tesisimizde yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlar vaziyete geliyoruz. 1984-1985 senesinde otomotiv ana sanayisine kalıplar yaparak başlayan üretim serüvenimiz bugün otomotivden savunma sanayiine, güneş enerji sistemlerinden ticari araçlara gibi bir çok sektöre hem kalıp hem de soğuk şekillendirilmiş binlerce çeşit parça üreterek devam ediyor” dedi.

Yıllık 20 bin ton çelik işleme kapasitesi bulunuyor

İlk ihracatlarını 1996 yılında Almanya’ya gerçekleştirdiklerini anımsatan Efe Yaşa, “Bugün itibari ile yine Almanya ağırlıklı olmak üzere Azerbaycan, İsrail, İspanya, Macaristan, Polonya, Fransa, Romanya ve ABD gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Seri üretimde kullandığımız kalıp, aparat ve fikstürlerin tasarımlarını kendi bünyemizde yapıyoruz. Yurtdışında savunma sanayine yönelik üretim yapan firmalara üretimlerimiz de var. Yılda 20 bin ton çelik işliyor ve yüzde 90’lık kısmını ihracat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ar-Ge çalışmaları Yaşalar Akademi ile hız kazandı

Son bir yıldır Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla yoğunlaştıklarını söyleyen Efe Yaşa, bu alandaki gücün arkasında Yaşalar Akademi’nin olduğunu belirtti. Yaşa, şöyle devam etti: “Mesleklerinde ülkenin geleceğine yön veren nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediğimiz ve adına Yaşalar Akademi dediğimiz bir projemiz var. Burada yeni mezun çalışanlarımızı işi yaparak öğrenmelerini destekliyoruz. Bu projemiz kapsamında 4 mühendisi bünyemize kattık. Bu 4 arkadaşımızı tüm üretim bölümlerinde çalıştırdık ve tüm üretim sürecini gördüler. Daha sonra satış, proje, kalite, Ar-Ge, satın alma gibi alanlarda da tecrübe edinmeleri için belirli sürelerle bu bölümlerde çalıştırdık. Yaklaşık bir yılda eğitimleri bitti. Daha sonra yöneticilerimiz bu 4 çalışanımız için bir karne oluşturdular ve biz de o çalışma arkadaşlarımızın yeteneklerinin hangi alanda olduğunu anlamış olduk ve devamlı olarak çalışacakları bölümlere yerleştirdik. Aynı zamanda arkadaşlarımız İngilizce ve Almanca kurslarına gidiyor. Ücretlerini şirketlerimiz karşılıyor.”

“Pratik bilgiye üretimde kendileri ulaşıyor”

Yaşalar Akademi ile hayata geçirdikleri ‘işi yaparak öğrenme’ felsefesinin hem Bursa hem de Türkiye için önemine değinen Efe Yaşa, “Yeni mezun olan kişi teorik olarak pek çok şeyi biliyor ama pratikte zorlanabiliyor. Ben de aynı evrelerden geçtiğim için bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Biz Yaşalar Akademi’yi hayata geçirirken, yeni mezun arkadaşlarımızın pratik bilgiye bizzat üretimde çalışarak, her süreci görerek ulaşmasını ve çalışmak istediği alanı kendinin seçmesi imkanını sunuyoruz. Yaşalar Akademi’nin ilanlarını kariyer siteleri ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Başvurular alınıyor ve ilgili yöneticilerimizin ön değerlendirmesinden sonra adayları fabrikamıza çağırarak mülakat yapıyor ve değerlendirme neticesinde ilgili adayı bünyemize alarak eğitimlere başlıyoruz. Bu eğitim sisteminden hem eğitim alanlar hem de şirketimiz çok memnun. İlerleyen süreçte Meslek Lisesi ve Meslek Yüksekokul mezunlarını da bu proje kapsamında istihdam ederek, kendi ustalarımızı ve teknikerlerimizi de yetiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.