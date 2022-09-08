Yaşam ve denge çörek otunda

Zade Vital, dengeli bağışıklığın vazgeçilmezi Çörek Otu Yağı’nı, ısı ve kimyasal işlem uygulamadan, sağlığa faydalı bileşenleri koruyarak ve GMP standartlarında üretiyor. Geleneksel yöntem şeklinde bilinen Soğuk sıkımla doğal olarak elde edilen çörek otu yağı, her yaş için sağlıklı bir yaşam kaynağı değerinde.

Zade Vital, Türkiye’nin nadide bitkileri arasında bulunan çörek otu, yararları ve doğru çörek otu yağı konularında farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için 2021 yılından beri 8 Eylül’ü “Çörek Otu Günü” olarak kutluyor.

Bağışıklığı dengeleyerek, bütünsel sağlığa doğal destek

Tarihi Eski Mısır’a dayanan ve antik çağlardan bu yana koruyucu sağlık yöntemlerinde kullanıldığı bilinen çörek otu yağı, aynı zamanda binlerce yıldır pek çok medeniyete kucak açan Anadolu kültüründe de önemli bir yer taşıyor. Destekleyici besin olarak düzenli kullanıldığında vücudunuza çok yönlü destek sağlamasının yanı sıra; topikal kullanımda da tercih edilen bir içerik olarak öne çıkıyor.

Sağlık alanında kullanımı binlerce yıl öncesine dayanan çörek otu yağı, Timol, Timokinon gibi farklı yararlı fitokimyasalları ve doymamış yağ asitlerini bir araya getiren içeriğiyle bütünsel sağlığın desteklenmesinde rol oynuyor. Çörek otu yağı, içeriğindeki Omega 3 ve Omega 6 bileşenleriyle bağışıklık sisteminin dengelenmesine ve sağlıklı işlemesine yardımcı oluyor. Hem kapsül hem sıvı formda sunulan Zade Vital çörek otu yağı, farklı tercihlere hitap ederek kullanım kolaylığı sağlıyor.

Gıda alerjisi olanlar tarafından dahi rahatlıkla tercih edilebilen ürün, Nigella Sativa olarak anılan çörek otu bitkisinin tohumundan elde ediliyor. Zade Vital Çörek Otu Yağı Timokinon oranı ise %2,75 olarak fark yaratıyor. Dengeli bir bağışıklık sistemi sağlıklı bir vücut için oldukça önemli. Klinik çalışmalar çörek otu yağının bağışıklık sistemini dengelediğine ilişkin birçok veri sunuyor.