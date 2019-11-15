Yaşar Holding, BAE’de peynir fabrikası kurdu
Yaşar Holding, süt ürünleri kategorisinde Körfez Bölgesi’ne sıfırdan yatırım yapan ilk firma oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de hayata geçen tesis, 30 milyon dolarlık bir bütçeyle hizmete girdi.
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