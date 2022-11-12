Yaşar Holding, DYO ve alt markalarını devrediyor

DYO Boya, marka devri konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, mülkeyeti Yaşar Holding'te olan DYO ve alt markalarının devri konusunda uzlaşmaya varıldı.

Anlaşma doğrultusunda, 11 Kasım 2022 tarihi itibarıyla DYO İnşaat boyaları markaları 37,5 milyon dolar, kalan diğer tüm kategorilere ilişkin markaları da 2023 yılı ilk yarısı içerisinde 37,5 milyon dolara devralacak.

Yapılan açıklamada, şirketin faaliyette bulunduğu boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve ısı yalıtımı malzemelerinin üretim ve satışında, markaların sahibi Yaşar Holding'e bir lisans bedeli ödenmek suretiyle Dyo ve alt markalarının kullanımının yapıldığı hatırlatıldı.

Kararın sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda alındığı belirtilen açıklamada, ilk etapta 11 Kasım 2022 tarihi itibarıyla DYO İnşaat boyaları markalarının 37,5 milyon dolar artı KDV bedel ile devralındığı, kalan diğer tüm kategorilere ilişkin markalar ise 2023 yılı ilk yarısı içerisinde 37,5 dolar artı KDV bedel üzerinden devralınacağı ifade edildi.