Yaşar Topluluğu 74 yaşını kutladı

26 Kasım 2019

Yaşar Topluluğu 74’üncü Kuruluş Yıldönümünü törenle kutladı. Açılış Törenine Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erol, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Yaşar Topluluğu Yöneticileri katıldı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, “Yaşar Topluluğu olarak son 5 yılda 1.4 Milyar TL yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde yarattığımız kapasitelerimizi verimli kullanarak var olduğumuz sektörlerde daha da büyümeye devam edeceğiz. Yerinde üretim, Arge ve İnovasyon çalışmalarımız ile değer yaratmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye’de son yıllarda bir değişim süreci yaşanıyor. Yaşar Topluluğu olarak 2020 yılında bu değişim ve gelişim sürecine uyum sağlamayı hedefliyoruz. Yaşar Topluluğu olarak üretim ve hizmet iş kollarındaki potansiyelimizin farkındayız. 2020 yılında bu potansiyeli ortaya çıkarmak için daha çok çalışacağız. En son faaliyete geçirdiğimiz Hadaf Foods üretim tesisimizde endüstri 4.0 teknolojisi kullanıyoruz. Üretimi fabrikaya girişten sevkiyat noktasına kadar el değmeden gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonla önümüzdeki bu değişim ve gelişimi diğer şirketlerimizde de kullanmaya başlayacağız.” dedi.

Kuruluş yıldönümünde konuşma yapan Yaşar Holding İcra Başkanı Dr.Mehmet Aktaş, “Önümüzdeki dönemde stratejilerimizi üç temel unsur üzerine oluşturuyoruz. Bunlar; verimlilik bazlı büyüme, arge ve inovasyon ile dijital devrimin imkanlarından yararlanmak şeklindedir.”

2019 yılında ekonomimizin özelliklerine uygun stratejiler geliştirerek büyümemizi sürdürdük. Yaşar Topluluğu olarak yaklaşık %10 civarında büyüme gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. Ülkemizin ve sektörlerimizin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. 2019 yılında İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, Çamlı Yem Turgutlu Fabrikası ve son olarak Yaşar Topluluğu’nun ilk yurt dışı gıda yatırımı Hadaf Foods Fabrikası olmak üzere 3 büyük yatırım yaptık.

Gıda sektöründeki ihracatlarımız ağırlıklı olarak Körfez coğrafyasına yapılmaktadır. 35 yıllık bir tecrübeye sahip olduğumuz bu bölgede, Pınar markasıyla çok güçlü bir satış ve dağıtım gücüne sahibiz. Milyonlarca tüketici ürünlerimizi tanıyor ve keyifle tüketiyor. Hadaf yatırımımız bu anlamda çok olumlu bir yerel üretim yatırımı oldu. Bundan sonraki hedefimiz, gelecek beş yılda bölgedeki ciromuzu Türkiye’den ihracatla birlikte ikiye katlamak olacaktır.

Yaşar Topluluğu şirketlerimizde 5 Arge Merkezi faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerdeki arge ve inovasyon çalışmalarıyla birim değeri yüksek ürün ve hizmetlerin portföydeki payını arttırmayı planlıyoruz.

Dünya olarak bir dijital devrimin içinden geçiyoruz. Topluluk olarak, dijital altyapımızı önemli ölçüde geliştirdik. “Bundan sonraki hedefimiz, oluşan büyük veriyi de dikkate alarak, değer zincirinin tüm safhalarında dijitalleşme imkanlarından maksimum ölçüde yararlanmaktır.” dedi.

Yaşar Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana insan kaynağına yatırım yaptığını ifade eden Dr.Mehmet Aktaş, ‘’Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz kuruluş yıldönümlerinde Yaşar Topluluğu’na uzun yıllar hizmet eden çalışanlarımızı onurlandırıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de kurumların başarısının temeli, insan kaynağına yapılan yatırıma bağlı olacaktır. Yaşar Topluluğu yıllar içinde yaratmış olduğu altyapı ve insan kaynağı ile avantajlı konumdadır.’’ diye konuştu.