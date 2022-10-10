Yaskawa Robot ve Teknoloji Merkezi açıldı

Murat KÜÇÜK

Dünya genelinde kurulu 540 binden fazla endüstriyel robot, 32 milyon AC sürücü, 25 milyon servo motor üreten Yaskawa’nın Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ettiği Robot ve Teknoloji Merkezi hizmete girdi. 200’den fazla kişinin katıldığı açılış töreninde, şirketin üst düzey yöneticileri yaptığı konuşmalarda önemli konulara dikkat çekti.

Açılış konuşmasını yapan Yaskawa Europe CEO’su, Yaskawa EMEA Bölge Başkanı ve Yaskawa Electric Corporation Yönetim Kurulu Üyesi Bruno Schnekenburger, “Neden özellikle Türkiye’deki kapasitemizi geliştiriyoruz? Çünkü Yaskawa Türkiye’nin çok yetenekli ekibi bizi buna ikna etti. Sadece bu değil, yapılması gereken doğru şey de bu olduğu için Yaskawa Türkiye Robot ve Teknoloji Merkezi’ne ikna olduk. Birlikte bu ülkede bir fark yaratabiliriz.” dedi.

Bruno Schnekenburger’den sonra sözü alan EMEA Robotik Bölüm Başkanı Marcus Mead ise Türkiye'de yatırım yapmaya ve ekiplerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'de 55 çalışan ulaştı

Türkiye için her zaman bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Yaskawa EMEA Total Çözüm Satış Direktörü ve Yaskawa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Halimler, “2011’de Yaskawa Türkiye Şubesi’ni kurduk. 12 metrekarelik ofiste başlayan heyecan, 2013’te bizi 6 katlı plazaya götürdü. Şu anda 55 çalışanımız var. Türkiye’de sattığımız servo sistemlerimizin yaklaşık yüzde 90’ı ihraç edilen makinalarda kullanılıyor. Ayrıca robotlarımız ile üretilen parçaların birçoğu da ihraç edilen araçlarda bulunuyor” dedi. Yaskawa Türkiye Genel Müdürü ve Robotik Bölüm Müdürü Hakan Eskiyazıcı ise şimdiden önümüzdeki yıllar için yeni yatırım ve gelişme planları yaptıklarını söyledi. Eskiyazıcı, “Bu yatırımı gerçekleştirirken İstanbul’dan kopmadan Sakarya, Ankara, Bursa, İzmir ve diğer şehirlere en yakın olabileceğimiz bir noktayı bulmaya çalıştık.” şeklinde konuştu.