Yataş, 115 mağaza açacak global ağını büyütecek

Mehtap HALICI

Mobilya, yatak ve ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Yataş Grup, sahip olduğu kalitesiyle dünya genelinde bilinen bir marka olmayı hedefliyor. 2022 yılını bir önceki seneye göre yüzde 101 oranında karla kapatan grup, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplamda yüzde 136 büyüyerek 6.7 milyar TL ciro gerçekleştirdi. Dünyanın birçok farklı ülkesinde 165 noktada satış hizmeti verdiklerini ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Enflasyon üzerinden bu yıl yüzde 15-20 büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Grup olarak Amerika, Almanya ve Rusya olmak üzere 3 ana önemli pazarları olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, “Biz bunlara bölge müdürlükleri değil, dünya müdürlükleri diyoruz. Çünkü bu ülkeleri o merkezlerden yönetiyoruz. Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri, İran, Irak ve Türk cumhuriyetlerinde varız. Avrupa’da güçlenmek istiyoruz. Bazı ülkelerde marka bilinirliliğimiz var ancak dünya genelinde henüz marka bilinirliliğine ulaşmış değiliz. Global bir marka olmak için çalışıyoruz.”

‘Uyku’da konsept değişikliğine gidiyor, 10 mağaza açacak

Ülke yönetimlerindeki asıl amaçlarının global faaliyetlerini büyütmek olduğunu söyleyen Selmin Gündoğdu, Türkiye’nin de potansiyelini koruyan gelişime açık önemli bir pazar olduğunu söyledi. Yataş Bedding markasıyla konsept değişikliğine gittiklerini ifade eden Gündoğdu, Nisan ayında ilk konsept mağazalarını Marmara Park’ta açtıklarını ifade etti. Selmin Gündoğdu, şöyle devam etti: “Türkiye’de toplamda Yataş Grup olarak 757 münhasır mağazamız var. Bunun 303 adedi Yataş Bedding markamıza ait. Tüm markalarımızla yıl sonuna kadar toplam 115 mağaza daha açacağız. Konsept değişikliği ile de Türkiye’de sene sonuna kadar 10 yeni mağaza daha hedefindeyiz. Yeni konseptimiz yine uyku ürünlerini kapsıyor. Sadece çerçevesini tamamlayıcı ürünlerle zenginleştiriyoruz. Yakında Metrocity AVM’de açacağız. Şu an belirli olan noktalar bunlar. Özellikle cadde üzeri ve AVM’leri hedefliyoruz.”

Divan ve Puffy’nin daha çok gidecek yolu var

Yataş Grup’un, bugün Yataş Bedding, Enza Home, Divan Mobilya ve Puffy Yatak olmak üzere toplamda 4 markayla yataktan mobilyaya, aydınlatmadan ev tekstiline geniş ürün yelpazesi olduğunu ve grubun Ankara’da mobilya, Kayseri’de de yatak üretimi üzerine 2 fabrikası bulunduğunu belirten Gündoğdu, “Her ne kadar Yataş Bedding ve Enza Home nispeten doyuma ulaşmış olsa bile Türkiye içerisinde Divan ve Puffy markamızın daha çok gidecek yolu var” dedi.

Fiyatlarda öngörülebilirlik sıkıntısı

Son zamanlarda dövizdeki yükselişi de değerlendiren Selmin Gündoğdu, hammaddeyi dolarla alan bir marka olarak zorlandıklarını ifade etti. Gündoğdu, şunları söyledi: “Bu yükselişin nerede duracağını bilmiyoruz. Şu anda bu durum bütün sektörlerin sorunu aslında. Çünkü yatağın hammaddesi sünger olan TDI fiyatları sorun yaratıyor. Çünkü bu maddeler yurtdışından geliyor. Fiyatlar açısından öngörülebilirlik sıkıntısı oluyor. Çünkü bir fiyat açıklıyorsunuz ve arkasından dövizde bir oynama olduğu zaman fiyata müdahale etmek gerekiyor. Satın alım gücü ya da gelir gücü insanların aynı derecede artmadığı süreçte bizler de tüketiciler de zor durumda kalıyor. Bu enflasyonla birlikte alışmamız gereken bir sürece girdik zaten. Artık hangi fiyat normal, hangisi yüksek, hangisi düşük bir algımız kalmadı. Sektörde de rekabet nasıl hareket ederse, herkes birbirine uyumlanmaya çalışıyor. Biz mümkün olduğunca minimum artışlarla ilerliyoruz. Ancak bu minimum artışlar şirketin gelirini etkilediği için kâr anlamında süspanse etmek zorunda kalıyoruz, sonuçta biz de bir şirketiz.”

Deprem bölgelerinde anne-bebek odaları hizmete girdi

Yataş Bedding, geçen yıl El Bebek Gül Bebek Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar” projesini bu yıl deprem bölgesinde sürdürüyor. Yataş Bedding, El Bebek Gül Bebek Derneği işbirliğiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık ve Araştırma Hastanesi’nde ve Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar alan anne-bebek uyum odaları, geçtiğimiz günlerde Yataş Bedding tarafından yenilenerek hizmete açıldı. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören prematüre bebekler için hastanedeki talebin karşılanmasına destek olmak isteyen Yataş Bedding, uyum odalarının tüm ihtiyaçlarını karşılayıp yenileyerek, nevresim, battaniye, bebek yatağı ve yeni doğan yatağı gibi çeşitli uyku ürünlerini de temin etti.