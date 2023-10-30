Yataş Bedding, prematüre bebeklere özel yatak üretti

Başak Nur GÖKÇAM

Bu soruna çözüm geliştirmek için depremden en çok etkilenen illere destek olmak isteyen Yataş Bedding ile El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliği yaparak ‘Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar’ projesini hayata geçirdi.

Proje ile haziran ayında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesi ile Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ndeki ve ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki anne-bebek uyum odaları da yenilenerek, 17 Ekim’de açılışı yapıldı.

800 yeni sipariş aldık

Yataş Bedding Pazarlama Müdürü Selmin Gündoğdu, “Prematüre bebekler, bugüne kadar sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kimsenin dokunmadığı bir konuydu. Deprem bölgesinde buna yönelik ihtiyacın büyük olduğunu öğrenir öğrenmez talebe yönelik üretime başladık.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi ile Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin anne-bebek uyum odalarını yeniledik. Ayrıca deprem bölgesindeki bebek yoğun bakım ünitelerinin 1 senelik ihtiyacı olan nest ve küvöz örtü ihtiyacını karşıladık. İlk etapta bin 600 bebeğe dokunduk, 800 yeni ihtiyaç olduğunu öğrendik şimdi de onlar için üretime geçtik” dedi.

Projeye ilişkin konuşan El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay da “Yaşanan şiddetli depremler, bölgedeki prematüre sayısında artışa neden oldu. Yıkım sebebiyle hastanelerde yaşanan sıkıntılar bu denli büyükken, hayata geçirilen proje ile hayata gözlerini çok erken açan prematüre bebeklerimiz ve doğuma hazırlıksız yakalanan annelerimiz için uyum odası hayata geçirildi” diye konuştu.