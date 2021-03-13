Yataş Grup, 2020'yi 170 milyon TL net kâr ile kapattı

Yataş Grup, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Yataş Grup, 2020 yılında 170 milyon TL net kâr elde ederek 2019'a göre kârını yüzde 97 artırdı. Şirketin 2020 yılı FAVÖK’ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 297 milyon TL oldu. 2020 yılı net satış gelirleri yüzde 50 büyüme göstererek 1,75 milyar TL olarak gerçekleşti.

"İhracatı pandemi döneminde yüzde 10’a ulaştırdık"

2020 yılına ait finansal sonuçları değerlendiren Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, “2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 40 büyüdük. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan önlemler neticesinde mağazalarımızın bir süre kapalı kalması satışlarımızı etkiledi, biz de alternatif satış kanallarına yöneldik. Yataş Bedding markamızın online satışları mevcuttu, buna ek olarak telefonla sipariş dönemi başlattık. Enza Home için de aynı imkânı sunduk. Yurtdışı satış ağımızı güçlendirmeye de devam ettik, Enza Home ve Yataş Bedding markalarıyla yurtdışındaki satış noktamızı 96’ya ulaştırdık. Cironun yüzde 7’si olan ihracatımızı pandemi döneminde yüzde 10’a ulaştırdık. 2021’de istikrarlı büyümeye ve mağaza ağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Yılsonuna kadar yurtiçinde 200 mağaza, yurtdışında ise 100 satış noktası daha açmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.