Yataş Grup, 3. çeyrekte net kârını yüzde 180 artırdı

10 Kasım 2020

Pandemi döneminde de yatırımlarına ve sürdürülebilir büyümesine devam eden Yataş Grup, 2020 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın üçüncü çeyreğinde 69 milyon 513 bin 831 TL’lik net kâr elde eden Yataş Grup, 2019 yılının aynı çeyreğine göre kârını yüzde 180 artırdı. Söz konusu artış ile Yataş Grup’un 9 aylık net karı 98 milyon 713 bin 214 TL olarak gerçekleşti.

2019’un aynı çeyreğine göre net satış gelirlerinde yüzde yüzde 82 büyüme gösteren Yataş Grup’un 9 aylık net satış geliri ise 1 milyar 121 milyon 277 bin 170 TL olarak gerçekleşti.

3 Enza Home, 6 Yataş Bedding satış noktası açmayı hedefliyor

Finansal sonuçlara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Yataş Grup olarak ihracat odaklı bir büyüme stratejisine sahibiz. Pandemi döneminde de Türkiye pazarındaki gücümüzü yurtdışına da taşımak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik. Ekim ayında Somali’nin başkenti Mogadishu’da, Somali’deki ilk mobilya mağazası olma özelliğini de taşıyan Enza Home mağazasını açtık. Yılsonuna kadar yurt dışında Romanya, Kıbrıs, Almanya Enza Home markası için 3, Yataş Bedding için ise Almanya, Belçika, Romanya, Kosova’da 6 yeni satış noktası açmayı hedefliyoruz. Her geçen gün hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızı ispatlıyoruz. Ülkemizdeki mağazalaşma çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.