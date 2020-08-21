Yataş Grup, ilk 6 ayda yüzde 9 büyüdü

21 Ağustos 2020

Pandemi döneminde de yatırımlarına ve sürdürülebilir büyümesine devam eden Yataş Grup, 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. 2020 yılının ilk yarısını 29,2 milyon TL net kâr ile kapatmayı başaran Yataş Grup, geçen yılın aynı dönemine göre net satış gelirlerini yüzde 9 yükselterek 605,7 net satış rakamına ulaştı.

Finansal sonuçlara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi:

,“Yataş Grup olarak ihracat odaklı bir büyüme stratejisine sahibiz. Pandemi döneminde de Türkiye pazarındaki gücümüzü yurtdışına da taşımak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik, yıl sonuna kadar yurt dışında 19 satış noktası daha açarak her geçen gün hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızı ispatlıyoruz. Ülkemizdeki mağazalaşma çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında da başarımızı sürdüreceğimize inancımız tam."