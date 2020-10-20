Yataş Grup, Somali’deki ilk Enza Home mağazasını açtı

20 Ekim 2020

Yataş Grup, yurtdışındaki mağazalaşma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Grup, bu çerçevede Somali’nin başkenti Mogadishu’da ilk Enza Home mağazasını açtı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, Somali’deki ilk mobilya mağazası olma özelliğini de taşıyan Enza Home mağazasının açılışına Somali Ticaret Bakanı H.E ENG. Abdullahi Ali Hassan, Somali Büyükelçisi Vekili İsmail Emre Kosif, Somali Ticaret Odası Başkanı Mohamed Abdikarin Gabeyre, Mogadishu Belediye Başkan Yardımcısı Omar Ali Abdi, Yataş Grup Uluslararası Satışlar Bölge Yöneticisi Ebru Alkan ve Uluslararası Mimari Grup Yöneticisi Tansel Çakır katıldı. Somali Enza Home mağazasının açılışıyla, Grubun yurtdışındaki satış noktası sayısı da 96’ya ulaştı.

Somali’deki ilk mağazasıyla Somalili tüketicileri Enza Home kalitesiyle tanıştırmayı ve onların sevdiği markalar arasında girmeyi hedefleyen Yataş Grup, Somali pazarında yeni yatırımlarla gücünü daha da artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yatırımlarını sürdüren Yataş Grup, yılsonuna kadar birçok ülkede açacağı yeni mağazalarla yurtdışındaki toplam mağaza sayısını 100’ün üzerine ulaştırmayı hedefliyor.