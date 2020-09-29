Yataş Grup'tan yurt dışı yatırım atağı

29 Eylül 2020

Pandemi sürecinde yatırımlarına devam eden Yataş Grup, yurtdışındaki mevcut 91 satış noktasına yılsonuna kadar 13 yeni nokta daha eklemeyi planlıyor.

Yılbaşından itibaren Macaristan’da 4, İran, Avusturya, Kırgızistan, Bulgaristan ve Rusya’da ise 1’er yeni satış noktası açan Yataş Grup, ana hedef pazarlarının başında gelen Almanya’da ise 6 satış noktası açtı. Toronto’daki ilk mağazasını ise Ağustos ayında hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yataş Grup, mağazalaşma çalışmalarını ilerleyen süreçte de sürdürecek. Buna göre Yataş Grup, Eylül’de Rusya Perm’de, Ekim’de ise Almanya'nın Nürnberg şehrinde Enza Home mağazalarını faaliyete geçirecek.

Yataş Bedding ise Eylül'de Azerbaycan Bakü, Kosova Ferizaj’da, Ekim'de ise Romanya'nın Braşov şehrinde yeni mağazalar açacak. Bunların yanı sıra Enza Home ve Yataş Bedding açılacak yeni cornerlarla da tüketicilerle buluşacak.

“Almanya’da 6 satış noktası açtık”

Yurt dışı yatırımlarına dair değerlendirmelerde bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: “Pandemi süreciyle birlikte birçok sektör gibi mobilya sektörü de zorlu bir döneme girdi. Birçok marka yatırımlarına ara verirken biz sektörün güçlü ve deneyimli markası Yataş Grup olarak yatırım planlarımızdan ödün vermedik. Yılın başından itibaren 17 yeni satış noktasıyla tüketicilerle buluştuk. Almanya’da 6 satış noktası açtık. Almanya’daki şirketimiz sayesinde buradaki tüketici taleplerini ve ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebiliyor ve daha iyi hizmet verebiliyoruz. Hedefimizde Almanya pazarından daha büyük bir pay alarak sektörün en çok bilinen markaları arasına girmek var. Ağustos ayında Kanada pazarına girdik, Güney Afrika dışında Sahra altı ülkelerdeki ikinci mağazamızı da açtık.”

Rusya ve ABD'de kendi iştirakleriyle büyüyor

Almanya’nın yanı sıra Yataş Grup’un Rusya ve ABD’deki iştiraklerine dair bilgi veren Nuri Öztaşkın, Ekim 2019'da kurdukları "Yataş Rus Limited Şirketi" ile önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

Rusya pazarına Moskova’da bulunan kendi depolarıyla hizmet verdiklerini anlatan Öztaşkın, "Temmuz ayında da Moskova’da bin 200 metrekarelik ilk mağazamızı açtık. Rusya pazarındaki gücümüzü sürekli artırırken, bu pazardan çevre ülkelere açılmayı öngörüyoruz. Bu yılın Mart ayında kurduğumuz Kuzey Karolina merkezli 'Enza Home International' ile ABD pazarına önce tedarikçi olarak girmeyi, ardından mağaza ağımızı kurarak pazardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda Kuzey Karolina’nın mobilyanın kalbi olan şehri High Point’te bir showroom ve depomuz bulunuyor. Ayrıca ürünlerimizi Amazon ve Wayfair’de online satışa sunmak için çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.