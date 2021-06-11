Yataş Grup'un ilk çeyrekte kârı yüzde 161 arttı

Yataş Grup, 2021 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Yataş Grup, 2021’in ilk çeyreğinde 47 milyon 135 bin 123 TL’lik net kâr elde ederek, bir önceki yılın aynı dönemine göre kârını yüzde 161 artırdı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre net satış gelirlerinde de yüzde 60 büyüme gösteren grup, 529 milyon 770 bin 58 TL’lik satış geliri elde etti. Şirketin 2021 ilk çeyrek FAVÖK’ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 oranında artarak, 2021 yılının ilk 3 ayında 67 milyon 47 bin 523 TL oldu.

"Büyümeyi ve mağaza ağımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

Birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, geçen yıl pandemiyle birlikte başlayan zorlu ortama rağmen büyümeye devam ettiklerini söyledi. Odaklarında hep daha iyisini yapmanın ve ilermenin olduğunu belirten Öztaşkın, "Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında bir yılda 57 basamak birden yükselerek 201. sıraya yerleşmemiz de bunun bir göstergesi. Enza Home, Yataş Bedding ve Divanev markalarımızla hem yurt içinde hem de yurtdışında istikrarlı bir şekilde büyümeye ve mağaza ağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu sene lansmanını yapacağımız yeni uyku markamız Puffy ile büyümemiz önümüzdeki dönemde daha da hız kazanacak. Pandemi sürecinde online satışlarımız 6 kat artmıştı. Bu çerçevede Yataş Bedding ile başladığımız e-ticaret yolculuğu, bu yıl online satışa başlayacağımız Enza Home ve Puffy markalarımızla devam edecek.” şeklinde konuştu.