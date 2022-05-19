Yataş Rusya ve ABD'de agresif büyüyecek

Leyla İLHAN

Yataş Bedding, Enza Home, Divanev ve Puffy markalarıyla 1000’e aşkın satış noktasında hizmet veren Yataş Grup, Rusya ve ABD pazarlarında agresif büyüyecek. Enza Home mağazalarında oluşturulan yeni konseptin tanıtım toplantısında konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, halihazırda cironun yüzde 12’sini ihracattan sağlayan firmalarının yurtdışında da büyümeye devam edeceğini söyledi.

Enza Home markalarıyla 197 bayi ve 46 mağaza ile 243 satış noktasında müşterilerine hizmet verdiklerini anlatan Öztaşkın, “Yurtdışındaki büyümemizi de sürdürüyoruz. Birçok ülkede toplam 127 satış noktamızla hizmet veriyoruz. Enza Home olarak dünyanın birçok farklı ülkesinde 100’ü Amerika’da olmak üzere 200 e yakın satış noktasında yer alırken, Yataş Bedding markamız ile 150 ye yakın satış noktasında müşterilerimiz ile buluşuyoruz. Çin, İngiltere ve Kanada da öncelikli hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Kendi şirketimizle girdiğimiz Rusya ve ABD pazarlarında da bu yıl agresif bir büyüme hedefl iyoruz” dedi. Öztaşkın, ayrıca bu yıl Pakistan, Kanada, Çin, Hindistan ve İngiltere başta olmak üzere 50’den fazla lokasyonda 160’ın üzerinde mağazaya sahip olmayı hedefl ediklerini kaydetti.

“Yelpazeye uygun fiyatlı ürünler ekledik”

Bu yıl yüzde 15-20 büyüme beklediklerini söyleyen Öztaşkın, ilk 3 ayda ciro bazında yüzde 113 büyüdüklerini aktardı. Öztaşkın, “Enfl asyonist ortam olduğu için mobilyaya yüzde 40-50 arasında zam geldi. Biz de bu ortamda yelpazemize tüketiciler için daha uygun fiyatlı ürünler ekledik. Özellikle her kesime hitap ederek daha fazla kitle markası haline gelen Divanev’in cirosu belli noktalarda Enza Home’ın cirolarını geçti” dedi.

Enza Home’da yeni konseptin uygulandığı Piyalepaşa mağazası hakkında bilgi veren Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: “6 aylık bir çalışmanın ardından kasım ayında açılan 2 bin 550 metrekare büyüklüğündeki mağazanın mimari konseptinden sergilenecek ürünlere kadar tüm detaylar planlandı. Bu mağaza bizim yeni konsept mağazalarımızdan biri. Hem geniş bir otoparkı hem de alışverişe ara verip dinlenmek isteyenler için açık-kapalı kafe bölümleri mevcut. Ayrıca içinde bir de outlet bölümü barındırıyor.”

"KDV düştü, kayıt içi oranı yüzde 90'ı aştı"

Devlet destekli markalaşma prograimı olan Turquality kapisamında yurtdışında mağaza açan firmalara 5 yıl destek verildiğini aktaran Nuri Öztaşkın, pandemi koşulları nedeniyle bu sürenin 2 yılının geçtiğini söyledi. Öztaşkın, bu nedenle özellikle ABD gibi pazarilar için verilen destekilerin süresinin uzaması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca mobilya sektöiründe KDV oranlarının yüzde 8 düşürülmesinin ile yüzde 50'lerde olan kayıtdışılık oranının azaldığını kaydeden Öztaşkın, "Böylece sektörün yüzde 90-95'i kayıt içine girdi" bilgisini paylaştı.