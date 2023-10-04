Yataş, yatan hastalar için Clinic Comfort'u geliştirdi

Yatan hastalar için özel yatak geliştiren Yataş Bedding, uzun süre yatma ve hareketsizlikten kaynaklanan bası yaralarının artışını önlemeye yardımcı olmayı hedefliyor. 3 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan Clinic Comfort’un yatak yarası olarak bilinen bası yaralarının alan genişliğini yüzde 6 azalttığı belirtildi.

Verilen bilgilere göre, yüksek hava geçirgenliği sayesinde hastayla yatak arasında nemli bir ortam oluşmasını önleyen yatağın fermuarlı kumaş kılıfı da çıkarılıp makinede yıkanabilme özelliğine sahip. Yatağın vücut derisinde oluşan ısı birikimini engelleyen ve basıncın yayılmasını sağlayan özel lifli iç malzemesi de yıkanabiliyor.

“İyileşme sürecine katkı vereceğiz”

Yataş Bedding, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Darülaceze Okmeydanı yerleşkesindeki 160 yatağa bağımlı tüm misafirlerin ihtiyacını karşılayacak 160 yatağı bağışladı. Yataş Bedding, bu yatakla sakinlerin iyileşme süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Marka, Clinic Comfort’u online olarak satışa da sundu.

Yatak denilince ilk akla gelen markalardan birinin Yataş Bedding olduğunu söyleyen Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Bu da bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Herkes iyi, kaliteli ve sağlıklı uyusun diye kendimizi sürekli geliştiriyor, en yeni teknolojileri yataklarımıza uyguluyor, inovatif ürünleri hayata geçiriyoruz.

Yatak ve uyku konusunda uzman bir marka olarak bugün de hastalıkları, rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı olan kişiler için geliştirdiğimiz yeni yatağımız Clinic Comfort hasta yatağı, Ar-Ge merkezimizde 3 yıl süren bir çalışma sonucu yatağa bağlı hastalar için tasarlandı. Patentli ve klinik araştırmalara dayalı sektörümüzde ilk kez geliştirilen bu özel ürünü şimdi Darülaceze’deki sakinlere fayda sağlaması için bağışlıyoruz” dedi.

Satışlar online yapılacak

Bir haftada 8 adet Clinic Comfort yatak sattıklarını kaydeden Gündoğdu, ilerleyen süreçte yatağın ihracatına da başlayacaklarını aktardı. Yatağa bağımlı hastalarda bası yaralarının en sık görülen problemlerin başında geldiğini söyleyen Yataş Uyku Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram ise, “Yatağa bağımlı hastalarda ciltte oluşan basıncı azaltan Clinic Comfort gibi özel yapım yatakların kullanımı bası yarası oluşma riskini azaltır” dedi.

Yatağa bağımlı hastalar için tasarlanan Clinic Comfort’un önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini söyleyen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Buradaki yatağa bağlı hastalarımızda Clinic Comfort’u deneyimleme fırsatı bulduk. Gerek rahatlığı gerek kullanım kolaylığı açısından hem hastalarımız hem de hastalarımızla ilgilenen personellerimiz Clinic Comfort’tan çok memnun kaldı” diye konuştu.