YATEK Yat Tersanesi, 150 milyon Euro yatırımla 2023’te açılacak

İZMİR - S.S. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (YATEK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu, Aliağa Çaltılıdere’de alanında dünyanın teknoloji lideri yat tersanesini inşa edeceklerini söyledi. 150 milyon Euro’ya mal olacak tersanenin 2023’te faaliyete geçeceğini kaydeden Akbaşoğlu, “Amacımız, çok modern ve kaliteli tekneler üreterek Türkiye’nin yat ihracatına kısa zamanda 500 milyon Euro katkı sağlamak” dedi.

Aliağa Çaltılıdere’de yapımına başlanan ve üç yıl içinde tamamlanması planlanan YATEK Yat tersanesi hakkında bilgi veren Akbaoğlu, projenin amacının dağınık halde bulunan tekne imalatçıları ve yan sanayisini bünyesinde toplayarak bunlara ait imalat, pazarlama, sergi, eğitim ve sosyal tesis olanakları yaratmak olduğunu söyledi. Akbaşoğlu “Ayrıca ar- ge faaliyetleri, üniversiteler ile denizcilik ve çevre sağlığı konusunda ortak proje çalışmaları da yapacağız. YATEK bir denizcilik akademisi gibi çalışacak” diye konuştu.

Birçok tekne ve yat imalatçısının uygunsuz koşullarda üretim yaparken çevre ve sağlıklı üretim konusunda sıkıntılı olan firmaları kümelenme modeli ile bir araya toplamak için 2005’te Ulaştırma ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı çalışma sonunda Aliağa Çaltılıdere’de bulunan bin 200 dönümlük alana sahip Hacı Ahmet Ağa Koyu’nun 2020’de YATEK’e tahsis edildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, “YATEK; proje için dolgu , alt, üst yapı çalışmalarını üyelerinin kendi imkanları ve aidatları ile yapıyor. Projemize yapacağımız yatırım 150 milyon Euro’yu bulacak” dedi.

Asıl hedef ihracat

Şu an dolgu aşamasındaki çalışmaların 3 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydeden Akbaşoğlu, şöyle devam etti, “Temennimiz, 2023’te tertemiz, problemsiz, modern yapılanma ile yat ve tekne imalatına başlamak. Burada 16’sı tersane, kalanı imalathane şeklinde irili ufaklı 86 işletme olacak. İç piyasaya da satış yapacağız. Ancak asıl hedefimiz ihracat olacak. Mükemmelliğe odaklanarak yat inşasında dünyanın önde gelen gözde tersanelerinden birisi olacağız. Tersanemizde kullandığımız teknoloji ve donanımla 5 metreden 125 metreye kadar dünya standartlarında mega yatlar üretebileceğiz. Amacımız, modern ve kaliteli tekneler üreterek ülkemizin yat ihracatına kısa zamanda 500 milyon Euro katkı sağlamak.”

"Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağız"

YATEK Yat Tersanesinin deniz keranında, limanlara yakın, İzmir körfez içi ve büyük deniz hareketlerine maruz kalmayacak bir noktada projelendirildiğini belirten Akbaşoğlu, “Burada yapacağımız yat tersanesi, bölgede yat liman yatırımlarını tetikleyerek, bölge turizmine de katkı sağlayacak, YATEK olarak ayrıca bilinirliği yüksek bir marka oluşturarak kompakt üretim yapacağız. Her şey birbirine entegre olacak. Bir yat imalatı için yaklaşık 50 bin parça aksama ihtiyaç var. Bunların tamamı burada üretilecek” dedi.

10 bin istihdam sağlayacak

18 metre uzunluğundaki bir yatın fiyatının 1.5 milyon dolardan başladığı bilgisini paylaşan Akbaşoğlu, ihracat hedeflerine kısa sürede ulaşacaklarını vurguladı. İstihdam hedeflerini 10 bin olarak açıklayan Akbaşoğlu, bölge gençlerine çağrıda bulunarak “İhtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için bölgemiz gençlerine denizcilik, tekne imalatı ile ilgili meslek yüksek okulları ve kurslarına gitmelerini tavsiye ediyorum. Yerel yönetim başta olmak üzere devletin ilgili tüm birimleri ile uyumlu bir çalışma modeliyle burası kapalı, bacasız üretim yapan bir tesis olacak. YATEK, sosyal donatı alanları, kreş, spor, eğitim alanlarının yanı sıra gelişmiş filtreleme sistemi, atık bertarafını kendisi gerçekleştiren, çevreci, sürdürülebilir üretim modeli ile yöre halkının kalkınmasına katkı koyacak” dedi.