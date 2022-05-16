“Yatırım ertelemenin maliyeti daha yüksek”

Erkan ÇAKAN

Bu yıl 80. yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu, ihracat odaklı yatırımlarını sürdürüyor. Eczacıbaşı Topluluğu, en büyük iş alanını oluşturan yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Vitra Karo’nun Bilecik Bozüyük’teki yeni tesis açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi yatırım planlarını ve hedefl erini anlatan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yüksek döviz kuru ve enfl asyondaki yükselişin yatırımlarına etkisini değerlendirdi.

“Moralimizi bozmadan yatırımlara devam ediyoruz”

Yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Eczacıbaşı, yatırımları ivmelendiren faktörlerin; talep artışı, teknolojinin yenilenmesi, yeni pazarların doğuşu olduğunu belirtti. Eczacıbaşı, “Şu anda yatırım maliyetleri yüksek olabilir ancak yatırımı ertelemenin zararı, alternatifiyle hesapladığında uzun vadede çok daha büyük olabiliyor. O nedenle en zor dönemlerde bile yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Talep artışı nedeniyle yeni üretim kapasitesine ihtiyaç duyan işlerde yatırımı erteleyemiyorsunuz. Ekonomide her zaman sorunlar olabilir ve biz sanayiciyiz. Moralimizi bozmadan yatırımlara planladığımız gibi devam ediyoruz” dedi.

“Talebi karşılayamamanın faturası büyük olur”

Yatırımlarının talebe uygun şekilde devam edeceğini dile getiren Eczacıbaşı, “Sorunlar vardır ve her zaman olmuştur. Zorluklar da mutlaka göğüslenir. Kurlara, maliyet artışına çözüm bulunur ve bir şekilde yatırım yapılır. Aksi durumda çark değişir ve onun maliyeti her sene daha fazla olur. Ekonomik krizler gelir geçer, kurlar, enfl asyon artar düşer, bir şekilde denge bulunur ve sorun çözülür. Ama yatırım yapmazsanız onun maliyeti katlanarak gider. Talebi karşılayamamak, pazarı yurtiçi veya yurtdışında rakiplere kaptırmak, küçülen pazarın getirdiği maliyet artışlarını karşılamak gibi etkenlerin getirdiği fatura çok daha büyük olur” diye konuştu.

"Afrika kıtasına odaklanacağız"

Pandeminin sektörler üzerinde farklı etkileri olduğunu söyleyen Bülent Eczacıbaşı, “Bazı sektörler büyük talep artışları yaşadı. Yatırım yaptığımız sektör, Avrupa ve Türkiye’de talep açısından olumsuz etkilenmedi. İnşaat sektöründe olumsuz bir tesir yaşamadık. Yeni tesis yatırımını bu talep doğrultusunda yaptık. Bozüyük’ teki yatırımı hem Türkiye hem de Avrupa pazarlarını hedef alarak hayata geçirdik” dedi. Bozüyük’ün yatırım için önemli bir konumda olduğunu dile getiren Eczacıbaşı, “Pazara yakınlık, hammadde ve lojistik imkanları nedeniyle yatırım bölgesi olarak tercih ediliyor. Grup olarak bu bölgeye 1970’li yıllarda geldik. Karo seramik, dünya çapında çalışabileceğimiz, iddialı olabileceğimiz bir alan” dedi. Fas’ta temizlik kâğıdı alanında bir fabrika açtıklarını da kaydeden Eczacıbaşı, “Fas, pazar açısından cazip olduğu için bu ülkede yatırım yaptık. Fas yatırımını oturttuktan sonra Afrika kıtasına daha fazla odaklanacağız" açıklamasını yaptı.