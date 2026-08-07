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Yatırım harcamalarını yüzde 52,3 oranında artırdı

Türk Telekom’un finansal sonuçlarına göre, şirket yılın ilk yarısında yatırım harcamalarını geçen yıla kıyasla yüzde 52,3 artırdı ve 41,4 milyar TL’lik yatırım yaptı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Dijital geleceği inşa etmek amacıyla yatırımlarımıza aralıksız devam ettik” dedi.

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Yatırım harcamalarını yüzde 52,3 oranında artırdı

Türk Telekom, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuç­larını açıkladı. Türk Telekom, yılın ilk yarısında; konsoli­de gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 142,2 milyar TL’ye yükseltti. Türk Telekom’un yılın ilk yarısında net kârı yıl­lık bazda yüzde 25,9’luk güç­lü büyümeyle 17,2 milyar TL olarak gerçekleşti. 81 ilin her köşesinde 5G, fiber altyapı ve yeni nesil teknolojilere yöne­lik yatırımlarına aralıksız de­vam eden Türk Telekom yılın ilk yarısında; güneş enerjisi, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç, geçen yılın aynı dönemine göre yüz­de 52,3’lük artışla 41,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

5G’li baz oranı yüzde 64

Türk Telekom, yılın ilk ya­rısında mobil abone sayısını 32,7 milyona, toplam abone sayısını ise 57,6 milyona yük­seltti. Fiber altyapı çalışma­larına aralıksız devam eden Türk Telekom’un, yılın ilk ya­rısı itibarıyla fiber ağ uzunlu­ğu 571 bin km’ye, fiber hane kapsaması 34,6 milyona ulaş­tı. Türk Telekom’un, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı ise yüzde 64’e yükseldi. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıkla­mada, “Türkiye’nin dijital ge­leceğini inşa etmek amacıyla faaliyetlerimize ve yatırımla­rımıza aralıksız devam ettiği­miz 2026 yılının ilk yarısını güçlü gelir büyümesi ve kâr­lılıkla tamamlamanın mem­nuniyetini yaşıyoruz. Güçlü performansımıza ek olarak, ikinci çeyrekte yerli haber­leşme teknolojilerinin geliş­tirilmesine yönelik önemli bir iş birliğine imza attık ve Tür­kiye’nin iletişim ve teknoloji ekosistemindeki liderliğimi­zi sürdürdük. Aynı dönemde Borsa İstanbul’da sürdürüle­bilirlik performansı yüksek şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endek­si’nde yer alarak sürdürülebi­lir büyüme vizyonumuzu des­tekledik” dedi.

Teknolojide kendine yeter bir ülke için

5G dönemine ilişkin de gö­rüşlerini paylaşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Müşte­ri memnuniyeti odaklı yakla­şımımız ve yatırımlarımızla mobil abone kazanımındaki yükselişimiz sürüyor. Nisan ayında Türkiye çapında haya­ta geçirdiğimiz 5G servisleri­miz ile birlikte, 5G’li müşteri­lerimizin trafik artışı devam etti. Önümüzdeki dönemde uyumlu cihaz ve aktif kulla­nım oranlarındaki artışla bir­likte, 5G yatırımlarımız mo­bil segmentteki büyümemizi desteklemeye devam edecek.” Yerli haberleşme teknoloji­lerine yönelik iş birliklerine değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerli haberleşme teknolojilerinin geliştirilme­sine yönelik ülkemizin güzide kuruluşu ASELSAN ile stra­tejik bir iş birliği başlattık. Bu kapsamda 5G ekosistemini destekleyecek yüksek katma değerli yerli akıllı telefonun geliştirilmesine yönelik çalış­malar ve ilerleyen aşamalar­da yerli haberleşme cihazları ile haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazı­lımların geliştirilmesine yö­nelik yol haritası oluşturduk. Ülkemizin haberleşme tekno­lojilerinde yerli üretim kapa­sitesini artırmayı, geliştirme, üretim ve ticarileştirme gibi süreçleri kapsayan sürdürü­lebilir bir ekosistemi oluştur­mayı ve yarınlara değerli mi­ras bırakmayı amaçlıyoruz. Teknolojide kendi kendine yeten bir Türkiye için sorum­luluk almaya ve dijital gele­ceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

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