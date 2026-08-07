Yatırım harcamalarını yüzde 52,3 oranında artırdı
Türk Telekom’un finansal sonuçlarına göre, şirket yılın ilk yarısında yatırım harcamalarını geçen yıla kıyasla yüzde 52,3 artırdı ve 41,4 milyar TL’lik yatırım yaptı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Dijital geleceği inşa etmek amacıyla yatırımlarımıza aralıksız devam ettik” dedi.
Türk Telekom, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, yılın ilk yarısında; konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 142,2 milyar TL’ye yükseltti. Türk Telekom’un yılın ilk yarısında net kârı yıllık bazda yüzde 25,9’luk güçlü büyümeyle 17,2 milyar TL olarak gerçekleşti. 81 ilin her köşesinde 5G, fiber altyapı ve yeni nesil teknolojilere yönelik yatırımlarına aralıksız devam eden Türk Telekom yılın ilk yarısında; güneş enerjisi, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3’lük artışla 41,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.
5G’li baz oranı yüzde 64
Türk Telekom, yılın ilk yarısında mobil abone sayısını 32,7 milyona, toplam abone sayısını ise 57,6 milyona yükseltti. Fiber altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Telekom’un, yılın ilk yarısı itibarıyla fiber ağ uzunluğu 571 bin km’ye, fiber hane kapsaması 34,6 milyona ulaştı. Türk Telekom’un, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı ise yüzde 64’e yükseldi. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek amacıyla faaliyetlerimize ve yatırımlarımıza aralıksız devam ettiğimiz 2026 yılının ilk yarısını güçlü gelir büyümesi ve kârlılıkla tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Güçlü performansımıza ek olarak, ikinci çeyrekte yerli haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir iş birliğine imza attık ve Türkiye’nin iletişim ve teknoloji ekosistemindeki liderliğimizi sürdürdük. Aynı dönemde Borsa İstanbul’da sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alarak sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu destekledik” dedi.
Teknolojide kendine yeter bir ülke için
5G dönemine ilişkin de görüşlerini paylaşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız ve yatırımlarımızla mobil abone kazanımındaki yükselişimiz sürüyor. Nisan ayında Türkiye çapında hayata geçirdiğimiz 5G servislerimiz ile birlikte, 5G’li müşterilerimizin trafik artışı devam etti. Önümüzdeki dönemde uyumlu cihaz ve aktif kullanım oranlarındaki artışla birlikte, 5G yatırımlarımız mobil segmentteki büyümemizi desteklemeye devam edecek.” Yerli haberleşme teknolojilerine yönelik iş birliklerine değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerli haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ülkemizin güzide kuruluşu ASELSAN ile stratejik bir iş birliği başlattık. Bu kapsamda 5G ekosistemini destekleyecek yüksek katma değerli yerli akıllı telefonun geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ilerleyen aşamalarda yerli haberleşme cihazları ile haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesine yönelik yol haritası oluşturduk. Ülkemizin haberleşme teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini artırmayı, geliştirme, üretim ve ticarileştirme gibi süreçleri kapsayan sürdürülebilir bir ekosistemi oluşturmayı ve yarınlara değerli miras bırakmayı amaçlıyoruz. Teknolojide kendi kendine yeten bir Türkiye için sorumluluk almaya ve dijital geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceğiz.”