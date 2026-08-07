Yatırım harcamalarını yüzde 52,3 oranında artırdı

Türk Telekom, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuç­larını açıkladı. Türk Telekom, yılın ilk yarısında; konsoli­de gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 142,2 milyar TL’ye yükseltti. Türk Telekom’un yılın ilk yarısında net kârı yıl­lık bazda yüzde 25,9’luk güç­lü büyümeyle 17,2 milyar TL olarak gerçekleşti. 81 ilin her köşesinde 5G, fiber altyapı ve yeni nesil teknolojilere yöne­lik yatırımlarına aralıksız de­vam eden Türk Telekom yılın ilk yarısında; güneş enerjisi, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç, geçen yılın aynı dönemine göre yüz­de 52,3’lük artışla 41,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

5G’li baz oranı yüzde 64

Türk Telekom, yılın ilk ya­rısında mobil abone sayısını 32,7 milyona, toplam abone sayısını ise 57,6 milyona yük­seltti. Fiber altyapı çalışma­larına aralıksız devam eden Türk Telekom’un, yılın ilk ya­rısı itibarıyla fiber ağ uzunlu­ğu 571 bin km’ye, fiber hane kapsaması 34,6 milyona ulaş­tı. Türk Telekom’un, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı ise yüzde 64’e yükseldi. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıkla­mada, “Türkiye’nin dijital ge­leceğini inşa etmek amacıyla faaliyetlerimize ve yatırımla­rımıza aralıksız devam ettiği­miz 2026 yılının ilk yarısını güçlü gelir büyümesi ve kâr­lılıkla tamamlamanın mem­nuniyetini yaşıyoruz. Güçlü performansımıza ek olarak, ikinci çeyrekte yerli haber­leşme teknolojilerinin geliş­tirilmesine yönelik önemli bir iş birliğine imza attık ve Tür­kiye’nin iletişim ve teknoloji ekosistemindeki liderliğimi­zi sürdürdük. Aynı dönemde Borsa İstanbul’da sürdürüle­bilirlik performansı yüksek şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endek­si’nde yer alarak sürdürülebi­lir büyüme vizyonumuzu des­tekledik” dedi.

Teknolojide kendine yeter bir ülke için

5G dönemine ilişkin de gö­rüşlerini paylaşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Müşte­ri memnuniyeti odaklı yakla­şımımız ve yatırımlarımızla mobil abone kazanımındaki yükselişimiz sürüyor. Nisan ayında Türkiye çapında haya­ta geçirdiğimiz 5G servisleri­miz ile birlikte, 5G’li müşteri­lerimizin trafik artışı devam etti. Önümüzdeki dönemde uyumlu cihaz ve aktif kulla­nım oranlarındaki artışla bir­likte, 5G yatırımlarımız mo­bil segmentteki büyümemizi desteklemeye devam edecek.” Yerli haberleşme teknoloji­lerine yönelik iş birliklerine değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerli haberleşme teknolojilerinin geliştirilme­sine yönelik ülkemizin güzide kuruluşu ASELSAN ile stra­tejik bir iş birliği başlattık. Bu kapsamda 5G ekosistemini destekleyecek yüksek katma değerli yerli akıllı telefonun geliştirilmesine yönelik çalış­malar ve ilerleyen aşamalar­da yerli haberleşme cihazları ile haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazı­lımların geliştirilmesine yö­nelik yol haritası oluşturduk. Ülkemizin haberleşme tekno­lojilerinde yerli üretim kapa­sitesini artırmayı, geliştirme, üretim ve ticarileştirme gibi süreçleri kapsayan sürdürü­lebilir bir ekosistemi oluştur­mayı ve yarınlara değerli mi­ras bırakmayı amaçlıyoruz. Teknolojide kendi kendine yeten bir Türkiye için sorum­luluk almaya ve dijital gele­ceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceğiz.”