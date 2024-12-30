"Yatırım için 4 ana pazarımız; Türkiye, ABD, Çin ve Hindistan"

Recep ERÇİN

Geçen günlerde bir araya geldiğimiz bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, akaryakıt operasyonlarının bp’nin Türkiye’deki faaliyetlerinin sadece bir kısmını oluşturduğunu, buradan çıkmakla birlikte madeni yağ ve doğalgaz boru hatları sektörlerinde büyüyeceklerini anlattı.

Şirketin akaryakıt operasyonlarını sonlandırma kararını “portföy yönetimi” şeklinde değerlendiren Işıltan, kararın Türkiye özelinde olmadığını da vurguladı. 2000 yılından bu yana bp’de yöneticilik yapan Işıltan, şirkette işe başladığı alanın, devri yapılan akaryakıt olduğuna dikkat çekerek, “Geçmişte Avrupa’da benzer süreçler yaşandı ve Fransa, Yunanistan, Avusturya ve İsviçre’de akaryakıt iş kolu faaliyetlerinden çıkma kararı alındı. Şimdi Hollanda için benzer bir süreç başladı” dedi.

Castrol için Gemik’te yeni hat kurdu

bp’nin dönem dönem dünya çapındaki yatırımlarını gözden geçirdiğini ve bu kapsamda portföy değişiklikleri yapabildiğini anlatan Işıltan, şu bilgileri paylaştı: “Ticari optimizasyon ile ilgili bir karar. Türkiye’den çıkıyor gibi bir anlama gelmiyor. Çünkü madeni yağ tarafında büyüyoruz.

Castrol markasını biliyorsunuz. 24 ülkeye Türkiye’den ihracat yapıyoruz. Castrol dünyada 125 yıldır, Türkiye’de de 67 yıldır faaliyette. 500 kişilik bir istihdamımız var. Castrol’ün yatırım planı ve stratejisinin bir parçası olarak ABD, Çin ve Hindistan ile birlikte daha fazla yatırım yapılacak 4 ana stratejik pazardan biri Türkiye. Castrol, Türkiye’deki İstanbul merkez ofisinden 10 ülkenin yönetimini gerçekleştiriyor.

Gemlik’teki tesiste her yıl 100 milyon litreden fazla madeni yağ üretiyoruz. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Afrika bölgesinin yıllık üretim hacminin yüzde 17’sinden fazlasını Gemlik tesisimiz ile gerçekleştiriyoruz. Gemlik’teki üretim tesisimize 5,5 milyon dolarlık yeni hat kurduk. Gelecekte de tesisimize yıllık 3 ile 5 milyon dolar arası yatırım yapmayı planlıyoruz.”

Afet bölgesine 26 milyon dolar

TANAP’ta hissedarlığı bulunan bp’nin doğal gaz boru hatları tarafındaki faaliyetleri hakkında bilgi veren bp Türkiye Ülke Başkanı Işıltan, “Türkiye ve Azerbaycan’daki faaliyetlerimizle ilgili olarak BOTAŞ ve TPAO ile pek çok konuda yakın çalışıyoruz. BOTAŞ ile TANAP’ta, TPAO ile Şah Deniz sahasında ortaklıklarımız var. 12 Haziran 2018 tarihinde açılan, Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun (1811 km) doğal gaz boru hattı olan TANAP; Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahasında üretilen doğal gazı öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşıyor.

Türkiye’nin toplam doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’si, bp’nin de içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından sağlanıyor” diye konuştu. Işıltan ayrıca, Kahramanmaraş depremleri sırasında iki büyük STK ile bölgeye 20 milyon dolarlık bağış yaptıklarını, toplam yardımların 26 milyon doları bulduğunu bildirdi.