Yatırım için YEKDEM'in akıbeti bekleniyor

16 Mayıs 2019

Turcas Petrol CEO'su Batu Aksoy, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallere mali destek veren YEKDEM sisteminin akıbeti belli olduktan sonra yeni bir jeotermal santral yatırımını değerlendirebileceklerini söyledi.

Şirketin genel kurul toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksoy, "Bir yatırım yaparsak büyük ihtimalle 2019-2020'de jeotermali önceliklendireceğiz. Ama hükümetin 2020 sonrası YEKDEM stratejisini açıklamasını istiyoruz ki öngörülebilirliğe istinaden yatırımları yapalım" dedi.

Turcas Petrol'ün ana faaliyet alanlarını akaryakıt ve madeni yağ dağıtımı ile doğalgaz ve jeotermal santrallerden elektrik üretimi oluşturuyor. Şirketin hali hazırda Kuyucak'ta 18 MW kurulu güçte jeotermal enerji santrali bulunuyor.

Aksoy, bu yatırıma kaynak yaratmak için Kuyucak santralinde çoğunluk payı Turcas'ta kalacak şekilde yeni bir ortak almaya açık olduklarını ekledi.

YEKDEM sistemi altında jeotermal gibi kaynaklardan enerji üreten santraller, ürettiği elektriği 10 yıl süreli uzun vadeli bir kontratla, dolar karşılığı devlete satıyor. Sistem yüksek tutarda yatırım gerektiren santrallerin kredi bulabilmesi için istikrarlı uzun vadeli gelir garantisi amaçlıyor.

Ancak bu sistem 2020 yılından sonra devreye girecek santrallerde uygulanmayacak. YEKDEM yerine, benzer şekilde finansman sağlamayı kolaylaştıracak bir sistemin gelip gelmeyeceği de bilinmiyor.

Borçları azaltmaya odaklanacak

Turcas Petrol 2010'lu yılların başında yaptığı Denizli doğalgaz santrali ve Kuyucak jeotermal santrali yatırımları nedeniyle bilançosunda döviz cinsi kredi taşıyor. Geçen yıl Ağustos'tan bu yana TL'deki keskin değer kaybı ise şirketin krediler kaynaklı kur zararı yazmasına yol açtı.

Şirket geçen yılın tamamında krediler kaynaklı 283 milyon lira kur zararı kaydetti. Bundan önceki yıl 65 milyon lira kâr eden şirket kur nedeniyle 2018'de 131 milyon lira zarar etti.

Şu anda 145 milyon dolara karşılık gelen döviz borcunu önceki yıllarda düzenli olarak azalttıklarını kaydeden Aksoy, "Enerjide yatırımlarımızı ifta dönemine geldik. Bu yıl kredi bakiyelerimizi azaltmaya odaklanacağız" dedi.

Aksoy'un verdiği bilgiye göre Turcas Petrol'ün Denizli'de yüzde 30 pay sahibi olduğu ve RWE ile ortak olduğu santralden kaynaklanan 100 milyon dolar karşılığı, tamamı kendisine ait Kuyucak santralinden kaynaklanan 45 milyon dolar borcu bulunuyor. Aksoy borçlarını önceki yıllarda olduğu gibi düzenli şekilde azaltacaklarını kaydetti.

Aksoy, TL'deki keskin oynaklığın azalması halinde tekrar kâra geçeceklerini ifade ederek, "Kurda stabilizasyon olursa kur farkı zararlarımızı yazmayacağımızı ve net kâr yazacağımızı ümit ediyorum. Bilançomuzda yatırım kredisi taşıdığımız için bu tamamen kurla alakalı" diye konuştu.

Yeni şirketlere yatırım gündemde

Enerji sektöründeki diğer şirketler gibi döviz cinsi kredilerle yatırım yapan Turcas Petrol, kur kaynaklı zarara girmemek için döviz gelirli yurt içi ve yurt dışı projelerle ilgileniyor.

Şirket ayrıca, konvansiyonel enerji alanları dışında yeni ortaya çıkan enerji depolama teknolojileri alanında çalışan şirketlere de girişim sermayesi yatırımı yapmayı değerlendiriyor.

Deneyim sahibi oldukları alanlarda Irak ve Azerbaycan başta olmak üzere Ortadoğu ve Orta Asya'daki projelerle ilgilendiklerini belirten Aksoy, "Döviz geliri yaratacak projelere bakacağız. Akaryakıt gibi Türkiye'den bildiğimiz işlerde, bize döviz bazında piyasa riski yaratmadan, kamu alım garantili projelerde yer alıp alamayacağımızı çalışacağız" dedi.

Yeni enerji teknolojileri alanında know-how edinmek istediklerine işaret eden Aksoy, Türkiye veya Batılı ülkelerdeki yeni kurulan şirketlere yatırım yapabileceklerini belirterek şunu söyledi: "Elektrik depolama, süper kapasitörler alanında bazı firmalara, Türkiye ve Batılı ülkelerde girişim sermayesi yatırımı yapabilir miyiz diye iş geliştirme birimimiz çalışıyor olacak."

Şirketin mali 2019 hedeflerine değinmeyen Aksoy, geçen yıl 4.6 milyon ton olan akaryakıt satış hacimlerinin bu yıl pazar genelindeki sıfır büyüme beklentisine karşılık yüzde 2-3 büyümesini hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl 3 milyar kilowatt/saat (kwh) elektrik üreten ve 900 milyon liranın üzerinde ciro sağlayan Denizli doğalgaz santralinin, bu yılın ikinci yarısında beklenen ekonomik toparlanmanın gücüne göre, 3-3.5 milyar kwh elektrik üretmesi hedefleniyor. Kuyucak jeotermal santralinde ise üretimin 80 milyon kwh olarak devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Reuters