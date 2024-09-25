Yatırım profesyonellerinden MLP CARE’e 6 ödül birden

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA bölgesinde, 11 sektöre yayılan 332 şirket ve 496 yöneticinin aday gösterildiği ankette MLP Care’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta sektöründe en iyi üst düzey yönetici (CEO), CFO’su Burcu Öztürk en iyi finans yöneticisi (CFO), Yatırımcı İlişkileri ve Strateji Direktörü Deniz Can Yücel en iyi yatırım profesyoneli seçildi.

Extel anketinde Grup, 'Sağlık, İlaç ve Biyoteknoloji' sektöründe de en iyi şirket, yatırımcı programı, yatırımcı ilişkileri takımı ve ESG (sürdürebilirlik) sıralamalarında da zirvede yer aldı. 2024 yılında 'Institutional Investor Ödülleri' 'Extel Ödülleri' olarak değişirken, şirket halka arzından bu yana sağlık, ilaç ve biyoteknoloji sektöründe tüm dallarda birincilik ödüllerini alarak, üst üste 5. kez başarısını taçlandırmış oldu.

"Ödül başarısı, yatırımcılarla güçlü ilişkilerimizin bir göstergesi"

Dr. Muharrem Usta, “Bu ödüller, yalnızca finansal performansımızı değil, aynı zamanda liderlik yetkinliklerimizi ve yatırımcılarla kurduğumuz güçlü ilişkileri de teyit etmektedir. Extel gibi global çapta tanınan bir platformda bu ödüllere layık görülmemiz, şirketimizin hem bölgesel hem de sektörel anlamda en yüksek standartları yakaladığını gösteriyor” dedi.