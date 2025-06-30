Yatırım taahhütlü kredideki artış KOBİ’leri teknoloji üreticisi yapar

Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gös­teren KOBİ sayısı, 2023’te 3 milyon 713 bin oldu. Bu dönem­de, ihracatın yüzde 35’i, ithalatın da yüzde 20’si söz konusu işletme­lerce gerçekleştirildi. Bu işletme­ler, aynı dönemde en fazla ticareti, Avrupa ve Asya ülkeleriyle yaptı.

Ülke ekonomisinin güçlenme­sine önemli katkılar sunan KO­Bİ’ler, küresel çapta etkinlikleri­nin artması için çeşitli program­larla AR-GE ve inovasyondan teknolojik dönüşüme, istihdam­dan finansmana kadar birçok alanda destekleniyor. Özellikle son dönemde hayata geçirilen teş­vik ve yatırımlar, KOBİ’lerin kat­ma değeri yüksek üretim yaparak rekabetçiliklerini artırması için fırsat sunuyor.

“Tedarikçiden üretici olmaya geçerler”

Yatırım Taahhütlü Avans Kre­disi Programı’nın toplam büyük­lüğünün 500 milyar liraya çıka­rılması da özellikle tedarik zin­ciri içine dahil olmuş küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yö­neticiler Vakfı (TOSYÖV) Yöne­tim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğ­lu, Türkiye’nin savunmadan ener­jiye, sağlıktan teknolojiye kadar çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla karşıla­yabilmesi amacıyla uygulamaya alınan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı’nın toplam bü­yüklüğünün 500 milyar liraya çı­karıldığını hatırlattı.

Bu gelişme­nin, teknolojiye yatırım yapacak firmaların önünü açacağını belir­ten Ufluoğlu, “Bir ürünü, firma­ya satarak tedarik zinciri içine da­hil olmuş KOBİ’ler, teşvikle maki­ne parkını geliştirebilir, tedarikçi olmaktan üretici olmaya geçebi­lir. Bu yatırımla KOBİ’ler yenilik­çi ürün ve çözüm geliştiren birer teknoloji üreticisi haline gelebilir, bu da Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak KOBİ’lerin artmasına sebep olabilir.” değerlendirmesin­de bulundu.

“Yapay zekânın doğru kullanımı rekabette önemli”

TOSYÖV Yönetim Kurulu Baş­kanı Ufluoğlu, Türkiye’de KO­Bİ’lerin toplam girişim sayısının yüzde 99,7’sini oluşturduğunu ve bu işletmelerin özellikle diji­tal alanda dönüşümlerini günün şartlarına uygun şekilde sağlama­ları için finansmana erişimlerinin önemli olduğunu söyledi. İşletme­lerin yapay zekâ araçlarını doğ­ru kullanmalarının, rekabetlerini güçlendirmeleri açısından gerekli olduğuna dikkati çeken Ufluoğlu, bu konuda vakıf olarak bir proje hayata geçirdiklerini, KOBİ’lere ürünlerini dijital platformda nasıl pazarlayacaklarına dair ücretsiz eğitim vereceklerini açıkladı.

Türkiye’nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, katma değeri yüksek yatırımların özendirilmesi hede­fiyle mayıs ayı sonunda yürürlü­ğe giren yeni yatırım teşvik siste­minin, KOBİ’lere katkısına işaret eden Ufluoğlu, şu değerlendirme­lerde bulundu: “Bu yeni teşvik pa­ketinin en büyük farkı, bölgelere göre değil, genele göre bir kalkın­ma sunması. Daha önce bölgele­re göre farklı faiz ve teşvik oran­ları vardı, artık bu standart hale geldi.

Böylelikle KOBİ’lerin hem kendisini hem de ürününü öne çıkarabilecek fırsatlar oluşacak. Sistem, yüzde 25-40 arasında fa­iz desteklerinin sunulması, KO­Bİ’nin işini geliştirmesi ve yatı­rım zincirine sıçraması için de bir alan yaratacak. Bu paketin ayrıca makineye yatırım için hi­be sağlayacak olması da çok kıy­metli.” Ufluoğlu, girişimcilerin ürünlerini dijital platformlarda tanıtmaları için bu alandaki alt­yapının da onlar için öncelikli ol­duğunu anlattı. Teşviklerde diji­tal yatırımlara yönelik hibelerin artırılmasının önemli olduğuna vurgulayan Ufluoğlu, dijital alana yatırım yapabilen işletmelerin, uluslararası platformlarda ken­dilerini daha fazla tanıtabileceği­ne dikkati çekti.

Kadın ve gençlerin daha fazla desteklenmesi gerekiyor

Elif Ufluoğlu, kadın ve genç girişimcilerin, daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ufluoğlu, kadın girişimcilerin söz konusu platformlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik eğitimlerin artırılabileceğini dile getirdi.

Kadın girişimcilerin dijital platformda sürdürülebilirlik sağlamalarına yönelik bir proje hayata geçirdiklerini aktaran Ufluoğlu, projeyle kadınların ürünlerini karbon izi salınımından paketlemeye kadar doğaya uyumlu şekilde üretebilmesini hedeflediklerini kaydetti. Projenin onay aşamasında olduğunu bildiren Ufluoğlu, proje onaylandıktan sonra Türkiye’nin birçok yerinde bulunan destekleme dernekleri ile kadınların bu programdan yararlanmalarına aracı olmak istediklerini dile getirdi.