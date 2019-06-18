ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C
  • Haberler
  • Şirket
  • Yatırıma yoğunlaştı, Çin malı amortisörün önünü kesti

Yatırıma yoğunlaştı, Çin malı amortisörün önünü kesti

Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, “Çinli amortisör Türkiye’ye girmiyor, çünkü bu pazar bizim” dedi. Şirket, Türkiye’de 2.8 milyon adetlik amortisör pazarının 2 milyon adedini tek başına karşılıyor.

Yatırıma yoğunlaştı, Çin malı amortisörün önünü kesti
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap