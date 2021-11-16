Yatırımcı adaylarına kılavuzluk edecek yeni bir podcast serisi başlıyor

Binomo, hazırladığı podcast serisiyle yatırım dünyasına adım atmak isteyenlere sunduğu yol haritasını destekliyor. 12 bölümden oluşan ‘Binomo Cast’ başlıklı seride, bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Sihirli Annem’de canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü fenomen Michele Cedolin soruyor, yatırım uzmanı Tuncay Turşucu yanıtlıyor.

Finansal okuryazarlık hakkında bilgi edinerek yatırımcı kimliği edinmek isteyenler için bir başucu kaynağı niteliğine sahip olduğu belirtilen seride, yatırım dünyasının farklı enstrümanları tüm yönleriyle ele alınıyor. İlk 5 bölümü Spotify, Apple, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser gibi mecralarda yayınlanan seri, finansal okuryazarlık konusunda herkesi yatırım ekosistemine davet ediyor.

“Yatırım ekosistemine bilinçli yatırımcılar kazandıracağız”

Hazırladıkları podcast serisi ile yatırım ekosistemine bilinçli yatırımcılar kazandırmayı hedeflediklerini belirten Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yatırımcılarla çözüm ortaklığı kuran yaklaşımımızla 133 ülkede her gelir düzeyinden milyonlarca yatırımcının ek gelir arayışları için yol haritası sunuyoruz. Platformumuzda sunduğumuz eğitimleri 12 bölümden oluşan podcast serimizle destekleyerek yatırımcılarımız için pratik ve teorik bilgilerden oluşan bir havuz oluşturduk. İlk 5 bölümünü en çok takip edilen mecralarda yayınladığımız Binomo Cast serisinde finansal piyasalardan yatırım enstrümanlarına kadar ekosistemin alanına giren her konuda kılavuzluk ediyoruz. Finansal okuryazar olmak isteyen herkesi podcast serimizi dinlemeye davet ediyoruz.”

"Yatırımı eğlenceli ve akıcı bir dille anlatıyor"

Programla ilgili şunlar kaydedildi: "Yatırımcı adaylarına finansal okuryazarlığın haritasını çıkaran Binomo Cast podcast serisinde çok sayıda teknik kavram nedeniyle anlaşılması güç olan yatırım kavramı, eğlenceli ve akıcı bir dille ele alınıyor. Türkiye’nin önde gelen fenomenleri arasında yer alan Michele Cedolin’in sorularının finans sektörünün deneyimli ismi Tuncay Turşucu tarafından yanıtlandığı serinin ilk 5 bölümü, Finansal Okuryazarlık, Teknik Analiz, Finansal Teknolojiler, Türev Araçlar konularına odaklanıyor.

Borsa, hisse, faiz oranları, dolar kuru, trading gibi terimler Finansal Okuryazarlık başlıklı 1. bölümde derinlikli olarak inceleniyor. Finansal okuryazarlığın kapısını aralayarak ilk bakışta karmaşıkmış gibi görünen finans dünyasıyla tanışanlar, 2. bölümde ise yatırım ve finansal özgürlük konusuna farklı bir pencereden bakıyor. Yatırım stratejisini içeren 3. bölümde yatırım yapma ve al-sat işlemleri sırasında zamanın dost ve düşmana dönüşebilen yönü örnekleriyle anlatılıyor. İlk üç bölümde yatırım yapmak için gerekli olan teorik altyapıyı kazanan yatırımcı adayları, 4. bölümde finans piyasalarını ve yatırım enstrümanlarını keşfediyor. Yayına alınan son bölümde ise yatırım dünyasının favori enstrümanlarından hisse senetlerine ve borsaya ilişkin geniş bir perspektif sunuluyor."

B2Press’in katkılarıyla...