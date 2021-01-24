Yatırımcı Tesla-Apple kazançlarını izleyecek

ABD’de yatırımcılar, bu hafta Tesla ve Apple kazanç açıklamalarını takip edecek. 27 Ocak’ta Tesla’nın 2020 dördüncü çeyrek, Apple’ın da 2021 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Dünya genelinde özellikle Asya olmak üzere şirketler elektrikli araçlara yönelik yatırım ve çalışmaları hızlandırırken, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 139 bin 300 araç teslim eden Tesla’nın kazançları 8,77 milyar dolar ve net gelirleri 331 milyar dolar olmuştu. Ayrıca şirketin ocak ayı başında yayınladığı basın açıklamasına göre Tesla, 2020’nin son çeyreğinde 179 bin 757 araç üretti ve 180 bin 570 araç teslimatı gerçekleştirdi. Böylece şirketin 2020 genelinde toplam araç üretimi 509 bin 737, toplam araç teslimatı da 499 bin 550 oldu.

Öte yandan dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Apple gelirleri geçen yılın son çeyreğinde 64,7 milyar dolar olurken, şirket akıllı telefonu iPhone 12 ve bilgisayarı M1 Mac modellerinin geçen yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesiyle bu modellerin performanslarının dördüncü çeyrek sonuçlarına dahil edememişti.