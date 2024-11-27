Yatırımcı ve analistler Yıldız Holding çatısı altında buluştu

Bu sene altıncısı düzenlenen 'Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist ve Yatırımcı Toplantısı’nda, Yıldız Holding ve halka açık şirketlerinin finansal performansları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Organizasyonda, Ülker Bisküvi CFO’su Fulya Banu Sürücü, Kerevitaş CFO’su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO’su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO’su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim CEO’su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO’su Eren Mantaş, şirketlerine dair finansal sunumlar yaptı ve yatırımcı ve analistlerden gelen soruları yanıtladı.

Şeffaf iletişimi pekiştiren buluşma

Holding'in Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik, etkinliğe yönelik değerlendirmesinde: “Yıldız Holding, odaklanma stratejisiyle büyümesini sürdürürken, güçlü finansal performansıyla ve istikrarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Holding ve hissedarları olduğumuz halka açık şirketlerimiz, bugün ortaya koydukları iş sonuçları ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle sektörlerinin önemli oyuncularındandır. Şirketlerimizin performansını ve 2024 yılına ait dokuz aylık finansal sonuçlarımızı, toplantımıza katılan analist ve yatırımcılarla karşılıklı diyalog ortamında paylaşma fırsatını bulduk. Kurumsal yönetişim kapsamında şeffaf iletişimi pekiştiren ve paydaşlarımızla aramızdaki güçlü iş birliğine olumlu katkısı bulunan bu buluşmayı çok önemli buluyorum” açıklamalarında bulundu.