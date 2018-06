Yatırımcılar Crossover'i tercih ediyor

13 Haziran 2018

TAMER IŞITIR

Alanlarında uzman profesyonellere iş yerine gitmeden, herhangi bir yerde bilgisayarla ve tam zamanlı olarak çalışabilecekleri bir iş imkanı sunan Crossover, özellikle yazılım sektörü çalışanları tarafından tercih ediliyor. İşe ‘verimlilik’ ekseninde yaklaşan kişi ve şirketlerin rağbet gösterdiği Crossover’ı DÜNYA’ya anlatan Mine Dedekoca, yetenekli kişilerle büyük şirketleri küresel ölçekte buluşturduklarını ve Crossover bünyesindeki çalışanların yıllık gelirinin ortalama 100 bin dolar olduğunu söyledi.

Haftalık 40 saatte yıllık 100 bin dolar

Crossover olarak işverenler için uluslararası bir yetenek, çalışan için ise küresel büyüklükte bir kurum eşleşmesi sağladıklarının altını çizen Dedekoca, Crossover’ın çalışma yöntemini şöyle anlattı:

“Biz, alanında dünyanın en iyi yüzde 1’lik diliminde bulunan yetenekli insanlarla küresel şirketleri bir araya getiriyoruz. Şehir ve ülke farkı gözetmeksizin bunları eşleştiriyoruz. Bağlı çalışanlarımız ister evlerinde ister kafede, haftalık 40 saatlik çalışma süresini doldurmak koşuluyla yıllık ortalama 100 bin dolar ücretle çalışıyor. Çalışanlar proje bazlı çalışıyor olmakla beraber onları X şirketindeki işlerini bitirdikten sonra Y şirketindeki bir diğer projeye yönlendiriyoruz. İsteyen çalışanlara Workinton’ları ücretsiz olarak kullanım, Allianz Sigorta’da poliçeler üzerinden yüzde 15 indirim, spor salonu kullanımı vs. gibi pek çok imkan da sunuyoruz. Esnek ve verimli çalışma şartları, işe gidip gelirken trafikte zaman kaybı yaşamamaları, sevdikleriyle daha fazla zaman geçirebilmeleri, yüksek maaş vs. nedenlerden ötürü kısa zamanda çok yoğun bir talep artışı yakaladık. Globalde her hafta ortalama 2 bin kişi başvuru yapıyor. Agresif bir büyüme stratejisi izlediğimiz için yoğun bir işe alım gerçekleştiriyoruz. Market portföyümüzü geliştirmek için de hızlı hareket ediyoruz. Şu anda Devfactory, AUREA, Ignite gibi şirketlerle çalışıyoruz. Bir genç için Devfactory gibi bir şirkette çalışmak da önemli bir motivasyon. Şirketler açısından da son derece avantajlı bir durum söz konusu. Bir ofise ihtiyaç duymamak, bordro masrafları ve süreçleriyle uğraşmamak, yemek, servis vs. gibi yan gider kalemlerinden kurtulmak şirketler için de avantajlı fayda başlıkları.”

Çalışanların yüzde 85’i yazılım alanında

2014’te ABD’li Andy Tryba tarafından kurulan Crossover’ın halihazırda ABD, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Polonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna’da operasyon yürüttüğünü söyleyen Dedekoca, dünyanın en büyük işvereni olmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerine de dikkat çekti. Crossover’ın çalışan sayısının globalde 5 bini bulduğu bilgisini veren Dedekoca, Türkiye’de ise 135 çalışanla faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Birlikte iş yaptıkları şirketlerin genel olarak IT ve telekomünikasyon sektörlerinden olduğunu kaydeden Dedekoca, Crossover’a bağlı serbest çalışanların yüzde 85’inin yazılım alanında çalışırken geriye kalanların satış, pazarlama, insan kaynakları ve finans gibi iş alanlarında faaliyet gösterdiğini de sözlerine ekledi. Şu an globalde 522 kişilik pozisyon açığı olduğunu, işe alımları ise maksimum 5 saat süren turnuvalarda başarı yakalayanlarla yapılan mülakat sonucu gerçekleştiğini belirtirken en çok yazılım rollerinde ihtiyaç bulunduğunu paylaştı.