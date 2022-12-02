Yatırımcılar ve markalar Franchise İstanbul Expo’da buluşacak

Yerli ve uluslararası yatırımcılar ile markaları bir araya getirecek olan fuar, sektörün iş hacmini büyütmeyi amaç­lıyor. Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19-22 Ekim 2023 ta­rihleri arasında düzenlenecek olan fuarın hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi görmesi bek­leniyor.

Toplam dört gün sürecek fuarda; 30 ülkeden 20 bin ziyaretçi, 40 farklı sektörden 250’den fazla katılımcı firma yer alacak. Fuarda; Katar, Dubai, BAE, Fas, Mısır, Tunus, Almanya, Hol­landa, Kırgızistan, Özbekistan ve Romanya başta olmak üzere 30’un üzerinde ülkeden iş insanları ziyaretçiler arasındaki yerini alacak.

Markalaşmanın ve franchise satışları aracı­lığıyla yurtdışına açılmanın günümüzde küre­sel ticarette kazandığı önemi vurgulayan UF­RAD Franchising Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, fuarın yurt dışına açılmak is­teyen markalar için gerçek anlamda bir buluş­ma noktası olacağını belirtti. Fuar kapsamın­da düzenlenecek seminer, söyleşi, konferans ve diğer etkinliklerle markaları ve yatırımcıla­rı sektör hakkında bilgilendireceklerini ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, sektörün potan­siyelinin büyük olduğunu vurguladı.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İl­han Ersözlü, yeni bir fuarın heyecanı içinde olduklarını belirterek, zaman içerisinde Fran­chise İstanbul Expo’nun sektörün dünya ça­pında önemli etkinlikleri arasına girebilece­ğine inandıklarını söyledi. UFRAD Franchi­sing Derneği ile güç birliği yaparak Franchise İstanbul Expo’yu düzenlemek için hazırlıkla­ra başladıklarını kaydeden Ersözlü: “Fuara 40 farklı sektörden 250’den fazla yerli ve yabancı marka katılımı ve 30 ülkeden 25 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesini plan­lıyoruz. Fuar ile yerli ve uluslararası yatırım­cılar ve markaları bir araya getirip, sektöre bü­yük bir iş hacmi kazandıracağız” dedi.