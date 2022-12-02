  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Yatırımcılar ve markalar Franchise İstanbul Expo’da buluşacak
Takip Et

Yatırımcılar ve markalar Franchise İstanbul Expo’da buluşacak

Franchise ve markalı bayilik fuarı Franchise İstanbul Expo, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından UFRAD Franchising Derneği iş birliği ve “Global Franchise, Global Sektör” sloganı ile yeni yerinde düzenlenecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yerli ve uluslararası yatırımcılar ile markaları bir araya getirecek olan fuar, sektörün iş hacmini büyütmeyi amaç­lıyor. Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19-22 Ekim 2023 ta­rihleri arasında düzenlenecek olan fuarın hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi görmesi bek­leniyor.

Toplam dört gün sürecek fuarda; 30 ülkeden 20 bin ziyaretçi, 40 farklı sektörden 250’den fazla katılımcı firma yer alacak. Fuarda; Katar, Dubai, BAE, Fas, Mısır, Tunus, Almanya, Hol­landa, Kırgızistan, Özbekistan ve Romanya başta olmak üzere 30’un üzerinde ülkeden iş insanları ziyaretçiler arasındaki yerini alacak.

Markalaşmanın ve franchise satışları aracı­lığıyla yurtdışına açılmanın günümüzde küre­sel ticarette kazandığı önemi vurgulayan UF­RAD Franchising Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, fuarın yurt dışına açılmak is­teyen markalar için gerçek anlamda bir buluş­ma noktası olacağını belirtti. Fuar kapsamın­da düzenlenecek seminer, söyleşi, konferans ve diğer etkinliklerle markaları ve yatırımcıla­rı sektör hakkında bilgilendireceklerini ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, sektörün potan­siyelinin büyük olduğunu vurguladı.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İl­han Ersözlü, yeni bir fuarın heyecanı içinde olduklarını belirterek, zaman içerisinde Fran­chise İstanbul Expo’nun sektörün dünya ça­pında önemli etkinlikleri arasına girebilece­ğine inandıklarını söyledi. UFRAD Franchi­sing Derneği ile güç birliği yaparak Franchise İstanbul Expo’yu düzenlemek için hazırlıkla­ra başladıklarını kaydeden Ersözlü: “Fuara 40 farklı sektörden 250’den fazla yerli ve yabancı marka katılımı ve 30 ülkeden 25 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesini plan­lıyoruz. Fuar ile yerli ve uluslararası yatırım­cılar ve markaları bir araya getirip, sektöre bü­yük bir iş hacmi kazandıracağız” dedi.