Yatırımcılar ve markalar Franchise İstanbul Expo’da buluşacak
Franchise ve markalı bayilik fuarı Franchise İstanbul Expo, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından UFRAD Franchising Derneği iş birliği ve “Global Franchise, Global Sektör” sloganı ile yeni yerinde düzenlenecek.
Yerli ve uluslararası yatırımcılar ile markaları bir araya getirecek olan fuar, sektörün iş hacmini büyütmeyi amaçlıyor. Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19-22 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarın hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi görmesi bekleniyor.
Toplam dört gün sürecek fuarda; 30 ülkeden 20 bin ziyaretçi, 40 farklı sektörden 250’den fazla katılımcı firma yer alacak. Fuarda; Katar, Dubai, BAE, Fas, Mısır, Tunus, Almanya, Hollanda, Kırgızistan, Özbekistan ve Romanya başta olmak üzere 30’un üzerinde ülkeden iş insanları ziyaretçiler arasındaki yerini alacak.
Markalaşmanın ve franchise satışları aracılığıyla yurtdışına açılmanın günümüzde küresel ticarette kazandığı önemi vurgulayan UFRAD Franchising Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, fuarın yurt dışına açılmak isteyen markalar için gerçek anlamda bir buluşma noktası olacağını belirtti. Fuar kapsamında düzenlenecek seminer, söyleşi, konferans ve diğer etkinliklerle markaları ve yatırımcıları sektör hakkında bilgilendireceklerini ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, sektörün potansiyelinin büyük olduğunu vurguladı.
Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yeni bir fuarın heyecanı içinde olduklarını belirterek, zaman içerisinde Franchise İstanbul Expo’nun sektörün dünya çapında önemli etkinlikleri arasına girebileceğine inandıklarını söyledi. UFRAD Franchising Derneği ile güç birliği yaparak Franchise İstanbul Expo’yu düzenlemek için hazırlıklara başladıklarını kaydeden Ersözlü: “Fuara 40 farklı sektörden 250’den fazla yerli ve yabancı marka katılımı ve 30 ülkeden 25 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesini planlıyoruz. Fuar ile yerli ve uluslararası yatırımcılar ve markaları bir araya getirip, sektöre büyük bir iş hacmi kazandıracağız” dedi.