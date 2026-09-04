‘Yatırımın Geleceği’ 2 bin genci buluşturdu

Finansal okuryazarlığın artırılması ve gençle­rin sermaye piyasala­rına bilinçli şekilde hazırlan­ması amacıyla düzenlenen Ya­tırımın Geleceği yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından toplam 2 bin öğrenci katıldı. Bulls Yatırım’ın genç yatırım­cıların finans dünyasına da­ha güçlü adım atmalarını des­teklemek amacıyla düzenledi­ği yarışmada katılımcılar, 100 bin TL tutarındaki sanal port­föylerini yöneterek perfor­manslarını ortaya koydu.

Birincilik Oğuz Kaan Öztürk’ün oldu

Yarışmanın birincisi olan Oğuz Kaan Öztürk, Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi. Yarışma sürecinde yapay zekâ destekli analiz yöntemlerini kendi piyasa gözlemleriyle bir­leştirerek 100 bin TL sanal pa­rayı 825 bin 288 TL portföy bü­yüklüğüne taşıdı.

Öztürk, yarışmanın kendisi­ne sağladığı katkıyı şu sözler­le anlattı: "Yarışma boyunca yapay zekâdan destek alarak günlük momentum hareket­leri yüksek hisseleri analiz et­tim ve yatırım kararlarımı bu verilerle şekillendirdim. Sü­reç içerisinde önemli yükse­lişler yaşadığım gibi ciddi dü­şüşlerle de karşılaştım. 100 bin TL ile başlayan bir portfö­yün bu seviyeye gelmesi benim için sadece bir yarışma sonu­cu değil; yapay zekâ ve finansı bir araya getirerek kendi yak­laşımımı gerçek bir piyasa de­neyimi içinde test etme fırsa­tı oldu. Bu deneyim bana ya­tırımın yalnızca doğru hisseyi seçmekten ibaret olmadığını, risk yönetimi, sabır ve disipli­nin en az analiz kadar önemli olduğunu gösterdi. Yatırımın Geleceği yarışması, gerçek pi­yasaların küçük bir simülas­yonu niteliğindeydi"

Daşdemir: Süreç yatırım disiplinimi geliştirdi

Yarışmayı ikinci sırada ta­mamlayan ve 100 bin TL sanal parayı 407 bin 538 TL port­föy büyüklüğüne taşıyan Ab­dülsamet Daşdemir, Erciyes Üniversitesi öğrencisi ve ya­rışmanın yatırım bakış açısını geliştirdiğini belirterek, “Bu yarışma benim için yalnız­ca portföy büyütmekten iba­ret değildi. Sabır, analiz, kriz yönetimi ve soğukkanlılık gi­bi yatırımcılık disiplinlerini bir arada deneyimleme fırsatı sundu. Borsa gündeminin ya­nı sıra ülke gündemini de ya­kından takip ederek gerekti­ğinde nakitte, gerektiğinde hisselerde pozisyon aldım. Ya­rışma boyunca edindiğim tec­rübelerin bundan sonraki ya­tırım hayatım için çok değer­li olduğuna inanıyorum" dedi.

Kayan: Yatırım kararlarımı daha bilinçli hale getirdi

Yarışmada üçüncü sırayı alan Nurdoğan Kayan da Erci­yes Üniversitesi öğrencisi ve yarışmanın hem performans hem de öğrenme açısından önemli kazanımlar sağladığı­nı ifade etti.

100 bin TL sanal parayı 365 bin 839 TL portföy büyüklüğü­ne çıkartan Kayan, “Sanal baki­ye ile işlem yapmak, daha fazla yatırım fırsatını deneyimleme­me ve farklı stratejiler geliştir­meme imkân sağladı. Yükseliş trendinde olduğunu değerlen­dirdiğim hisseleri doğru za­manda tespit ederek yüksek getiriler elde etmeye çalıştım. Yarışma süresince verilen eği­timler, finansal piyasalara iliş­kin bilgilerimi artırırken yatı­rım kararlarımı daha bilinçli almama katkı sundu. Bu süreç benim için yalnızca bir derece elde etmekten değil, aynı za­manda önemli bir öğrenme de­neyimi yaşamaktan ibaretti" diye konuştu.

Aslan: Staj fırsatı en büyük kazanımlarımdan biri

Yarışmayı dördüncü sıra­da tamamlayan Sakarya Üni­versitesi öğrencisi Davut Em­re Aslan ise “Yarışmaya katı­lırken temel amacım kendimi test etmekti. Ancak süreç bo­yunca yeni stratejiler geliştir­dim, çok daha fazla araştırma yaptım ve yatırım dünyasına farklı bir bakış açısıyla yaklaş­mayı öğrendim” dedi.

Yarışma sonunda ilk 10’a gi­ren katılımcılar, Bulls Yatırım bünyesinde staj yapma hakkı elde etti.

Bulls Yatırım: Finansın geleceğine yatırım yapıyoruz

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Murat Barışık, yarışmanın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Yatırımın Geleceği projesini hayata geçirirken temel hedefimiz gençlerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak ve onların sermaye piyasalarıyla daha erken yaşlarda tanışmalarını sağlamaktı. Üç ay boyunca yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda eğitim ve gelişim ekosistemi sunduk. 2 bin öğrenciye ulaştık. Türkiye›nin farklı şehirlerinden katılan gençlerimizin ortaya koyduğu performans ve öğrenme isteği bizleri son derece mutlu etti. Toplam 700 bin TL değerindeki ödülleri 40 öğrencimizle buluştururken, ilk 10 katılımcımıza staj fırsatı sunarak kariyer yolculuklarına da katkı sağlamayı hedefledik. Önümüzdeki dönemde genç yatırımcıları destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”