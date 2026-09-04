‘Yatırımın Geleceği’ 2 bin genci buluşturdu
Bulls Yatırım tarafından üniversite öğrencileri ve yeni mezun gençlere yönelik hayata geçirilen “Yatırımın Geleceği” yarışması tamamlandı. Üç ay süren yarışma sonunda toplam 40 öğrenci, toplam değeri 700 bin TL’yi bulan ödüllerin sahibi olurken, ilk 10’a giren katılımcılar Bulls Yatırım’da staj yapma hakkı kazandı. Yarışma sürecinde verilen toplam 15 saatlik finansal okuryazarlık eğitimleriyle de sektörde bir ilke imza atıldı.
Finansal okuryazarlığın artırılması ve gençlerin sermaye piyasalarına bilinçli şekilde hazırlanması amacıyla düzenlenen Yatırımın Geleceği yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından toplam 2 bin öğrenci katıldı. Bulls Yatırım’ın genç yatırımcıların finans dünyasına daha güçlü adım atmalarını desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmada katılımcılar, 100 bin TL tutarındaki sanal portföylerini yöneterek performanslarını ortaya koydu.
Birincilik Oğuz Kaan Öztürk’ün oldu
Yarışmanın birincisi olan Oğuz Kaan Öztürk, Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi. Yarışma sürecinde yapay zekâ destekli analiz yöntemlerini kendi piyasa gözlemleriyle birleştirerek 100 bin TL sanal parayı 825 bin 288 TL portföy büyüklüğüne taşıdı.
Öztürk, yarışmanın kendisine sağladığı katkıyı şu sözlerle anlattı: "Yarışma boyunca yapay zekâdan destek alarak günlük momentum hareketleri yüksek hisseleri analiz ettim ve yatırım kararlarımı bu verilerle şekillendirdim. Süreç içerisinde önemli yükselişler yaşadığım gibi ciddi düşüşlerle de karşılaştım. 100 bin TL ile başlayan bir portföyün bu seviyeye gelmesi benim için sadece bir yarışma sonucu değil; yapay zekâ ve finansı bir araya getirerek kendi yaklaşımımı gerçek bir piyasa deneyimi içinde test etme fırsatı oldu. Bu deneyim bana yatırımın yalnızca doğru hisseyi seçmekten ibaret olmadığını, risk yönetimi, sabır ve disiplinin en az analiz kadar önemli olduğunu gösterdi. Yatırımın Geleceği yarışması, gerçek piyasaların küçük bir simülasyonu niteliğindeydi"
Daşdemir: Süreç yatırım disiplinimi geliştirdi
Yarışmayı ikinci sırada tamamlayan ve 100 bin TL sanal parayı 407 bin 538 TL portföy büyüklüğüne taşıyan Abdülsamet Daşdemir, Erciyes Üniversitesi öğrencisi ve yarışmanın yatırım bakış açısını geliştirdiğini belirterek, “Bu yarışma benim için yalnızca portföy büyütmekten ibaret değildi. Sabır, analiz, kriz yönetimi ve soğukkanlılık gibi yatırımcılık disiplinlerini bir arada deneyimleme fırsatı sundu. Borsa gündeminin yanı sıra ülke gündemini de yakından takip ederek gerektiğinde nakitte, gerektiğinde hisselerde pozisyon aldım. Yarışma boyunca edindiğim tecrübelerin bundan sonraki yatırım hayatım için çok değerli olduğuna inanıyorum" dedi.
Kayan: Yatırım kararlarımı daha bilinçli hale getirdi
Yarışmada üçüncü sırayı alan Nurdoğan Kayan da Erciyes Üniversitesi öğrencisi ve yarışmanın hem performans hem de öğrenme açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.
100 bin TL sanal parayı 365 bin 839 TL portföy büyüklüğüne çıkartan Kayan, “Sanal bakiye ile işlem yapmak, daha fazla yatırım fırsatını deneyimlememe ve farklı stratejiler geliştirmeme imkân sağladı. Yükseliş trendinde olduğunu değerlendirdiğim hisseleri doğru zamanda tespit ederek yüksek getiriler elde etmeye çalıştım. Yarışma süresince verilen eğitimler, finansal piyasalara ilişkin bilgilerimi artırırken yatırım kararlarımı daha bilinçli almama katkı sundu. Bu süreç benim için yalnızca bir derece elde etmekten değil, aynı zamanda önemli bir öğrenme deneyimi yaşamaktan ibaretti" diye konuştu.
Aslan: Staj fırsatı en büyük kazanımlarımdan biri
Yarışmayı dördüncü sırada tamamlayan Sakarya Üniversitesi öğrencisi Davut Emre Aslan ise “Yarışmaya katılırken temel amacım kendimi test etmekti. Ancak süreç boyunca yeni stratejiler geliştirdim, çok daha fazla araştırma yaptım ve yatırım dünyasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğrendim” dedi.
Yarışma sonunda ilk 10’a giren katılımcılar, Bulls Yatırım bünyesinde staj yapma hakkı elde etti.
Bulls Yatırım: Finansın geleceğine yatırım yapıyoruz
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Murat Barışık, yarışmanın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Yatırımın Geleceği projesini hayata geçirirken temel hedefimiz gençlerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak ve onların sermaye piyasalarıyla daha erken yaşlarda tanışmalarını sağlamaktı. Üç ay boyunca yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda eğitim ve gelişim ekosistemi sunduk. 2 bin öğrenciye ulaştık. Türkiye›nin farklı şehirlerinden katılan gençlerimizin ortaya koyduğu performans ve öğrenme isteği bizleri son derece mutlu etti. Toplam 700 bin TL değerindeki ödülleri 40 öğrencimizle buluştururken, ilk 10 katılımcımıza staj fırsatı sunarak kariyer yolculuklarına da katkı sağlamayı hedefledik. Önümüzdeki dönemde genç yatırımcıları destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”