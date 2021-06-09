"Yatırımlar açık bankacılık alanına çevrildi"

Şebnem TURHAN

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, açık bankacılık üzerinde sektörün yasal mercilerle çalışmalarını hızla ilerlettiğini dile getirerek "Açık bankacılık sektör oyuncularını ve sektörün iş yapış tarzını yaklaşımını değiştiriyor. Rekabeti arttığı yeni çözümlerin hayata geçeceğini söyleyebiliriz. Biz de yatırımlarımızı bu alana çevirdi" diye konuştu.

65 yaş üzeri artık mobil bankacılıkta

Doğan, müşterilerinin şubelerde sunulan hemen hemen tüm işlemleri Yapı Kredi dijital kanallarından tamamlayabildiğini dile getirerek “Bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işlemini kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. 2020 yılında mobil aktif müşteri adedimiz, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artış gösterdi. Yine 2021’in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 mobil aktif müşterimiz yükseldi. Pandemi öncesinde dijitalle tanışmamış müşterilerimizin yüzde 12’si bu dönemde dijital bankacılık kanallarımızı kullanmaya başladı. Bu dönemde, 65 yaş ve üzeri müşterilerimizi de Yapı Kredi Mobil’i sıkça kullananlar arasında görüyoruz. Salgın öncesinde yaş ortalaması 30 ile 33 arasında değişen mobil bankacılık müşterilerimize artık yeni bir kullanıcı kitlesi daha eklendi diyebiliriz” dedi.

Fiziksel temastan uzak durmanın büyük önem kazandığı pandemi döneminde temassız ödemelerde de ciddi bir artış olduğunu kaydeden Doğan, 2020 yılında Yapı Kredi kredi kartı ile yapılan temassız ödeme hacminin 4 kat yükseldiğini, kredi kartı müşterilerinin her 3 fiziki satın alma işleminden 2'sini temassız olarak gerçekleştirdiğini vurguladı.

Gerek BDDK gerek Merkez Bankası tarafında hayata geçirilen desteklerin bankacılık sektörünün önünü açtığını belirten Doğan, şöyle konuştu: “Uzaktan sözleşme düzenlemesi gerek teknoloji anlamında belli düzenlemelerin gerçekleşmiş olması önümüzdeki birkaç yılda çok hızlı gelişmeler olacağının göstergesi. 7/24 para transferi de bu yeniliklerden ilki oldu. Tüm bunların yanı sıra dijital dönüşüm dediğimiz noktada hem bankacılık sektörü hem de Yapı Kredi olarak oldukça mesai harcadığımız açık bankacılığın, sektörü ciddi bir dönüşüme sokacağını düşünüyoruz.”

Rekabet daha da artacak

Doğan, uzun bir süredir tüm dünyada gündem olan ve örnek çalışmalarını görülen açık bankacılık üzerinde bankacılık sektörünün yasal mercilerle beraber hızla çalışmalarını ilerlettiğini vurgulayarak “Bu alanda yapılabilecekler sınırsız. Açık bankacılık sektör oyuncularını ve sektörün iş yapış tarzını ve yaklaşımını ciddi bir şekilde değiştiriyor. Açık bankacılık uygulamaları, finansal hizmetlerin sadece bankalar tarafından sunulmasının engelini kaldırıp, fintech’lerin ya da finansal hizmet sağlamak isteyen her türlü kuruluşun bu hizmetleri sunmasına olanak tanıyor. Dolayısıyla rekabetin daha da artacağını, rekabetin doğal sonucu olarak müşterilere daha fazla katma değer yaratan, hız ve pratikliğin merkezde olduğu yeni çözümlerin hızla hayata geçeceğini söyleyebiliriz. Yapı Kredi olarak biz de müşterilerimizin hayatlarını en yenilikçi çözümlerle kolaylaştırmak adına yatırımlarımızı şimdiden bu alana da çevirmiş durumdayız” dedi.

Yapay zeka hizmetleri iyileştiriyor

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, 2018 yılının son çeyreğinden itibaren “Görüntülü İşlem Asistanları ile Uzaktan Müşteri Kazanımı”nı devreye aldıklarını hatırlatarak “Yapılan regülasyon değişikliğiyle beraber bu alandaki yükselişin tüm hızıyla devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Yapay zeka uygulamalarının bankacılık sektöründe iş süreçlerini, yöntemlerini ve verimliliği derinden etkilediğini kaydeden Doğan, “Müşterilerin tüm finansal servis deneyimini iyileştiren akıllı otomasyonlar, hizmet sürelerini iyileştiren uygulamalar ve destek servisleri; makine öğrenmesi, doğal dil işleme, derin öğrenme ve robotik yöntemlerin kullanıldığı teknolojilerle mümkün oluyor. Diğer yandan çalışma arkadaşlarımızın operasyonel işlerini azaltarak daha verimli çalışmalarını sağlayan bu sistemler ile maliyetlerde de zamansal olarak da tasarruf sağlıyoruz” dedi.