Yatırımlar, faaliyet gelirine yüzde 83 katkı sağladı

Enerjisa Enerji, 2025 yılı­nın ilk yarısı finansal so­nuçlarını açıkladı. Şir­ketten gelen bilgiye göre, yatırım odaklı büyüme stratejileri kapsa­mında yılın ilk 6 ayında faaliyet gelirleri reel olarak yaklaşık yüz­de 9 artırıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ayedaş, Başkent Edaş ve Toroslar Edaş tarafından ya­pılan dijitalleşme ve akıllı şebe­ke yatırımlarının şirketin toplam faaliyet gelirine yüzde 83 katkı sağladığı belirtildi. Açıklama­da, “Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON’un ortaklığıyla Türkiye’nin enerji altyapısında­ki dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüren Enerjisa Enerji, yaptı­ğı yatırımlarla Türkiye’nin enerji altyapısına katkı sağlamaya de­vam ediyor. Şirket, perakende sa­tış segmentindeki müşteri dene­yimini merkeze alan ve satış yet­kinliğini artıran teknoloji odaklı yatırımlarını kesintisiz şekil­de sürdürürken, bu segmentte­ki brüt kar artışı ile taçlanıyor.

Enerjisa Enerji’nin gelişen müş­teri ihtiyaçlarına daha hızlı ve et­kili yanıt verme yeteneği, pazar lideri olma başarısında önem arz ediyor. Müşteri Çözümleri iş ko­lunda enerji verimliliği ve yeni­lenebilir enerji uygulamaların­da hizmet veren şirket, hisseleri­nin tamamına sahip olduğu Eşarj markası ile e-mobilite sektörün­de en fazla hızlı şarj istasyonları­na sahip şirketlerden biri olmaya devam ediyor” denildi.

Enerjisa Enerji CEO’su Mu­rat Pınar, yatırım odaklı büyüme stratejisinin Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandıran, top­lumsal faydayı artıran ve gelecek nesillere güçlü bir enerji altya­pısı bırakmayı hedefleyen viz­yonuna hizmet ettiğini belirtti.

Enerjisa Enerji’nin sadece alt­yapı yatırımları yapan bir enerji şirketi olmadığını aynı zaman­da Türkiye’nin enerji dönüşü­münün omurgasını inşa eden bir aktör olduğunu ifade eden Pınar, “Sürdürülebilirlik ve diji­talleşmeyi merkezine alan yatı­rım stratejimiz, akıllı şebekeler ve yenilikçi çözümler ile sadece Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun her kesimi için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir enerji altyapısı oluşturuyor. Enerji, yalnızca ekonomiyi de­ğil, sosyal refahı da dönüştüren stratejik bir güç.

Bu nedenle ya­tırımlarımızı, geleceğin Türki­ye’sinde enerji güvenliğini sağ­layan, çevreye duyarlı ve top­lumsal fayda yaratan projeler üzerine kuruyoruz. Bizim viz­yonumuz, Enerjisa Enerji’yi bir şirket olmanın ötesine taşıyarak, Türkiye’nin enerji dönüşümün­de liderlik ederken gelecek ne­sillere daha güçlü, sürdürülebilir ve adil bir enerji ekosistemi bı­rakmaktır” dedi.

"Stratejik yatırımlardan güçlü getiriler elde ettik"

Enerjisa Enerji Mali İşler Di­rektörü (CFO) Philipp Ulbrich de söz konusu dönemde göste­rilen performansla makroeko­nomik baskılara rağmen strate­jik yatırımlardan güçlü getiriler elde ettiklerini vurgulayarak, “Net finansal borç, son 12 aylık faaliyet geliri oranı ve disiplin­li borç yönetimi sayesinde 1,0x seviyesinde düşük kalmaya de­vam etti.

Ayrıca, operasyonel performanstaki iyileşme ve enf­lasyon muhasebesinin etkisinin azalması da bu sonucu destek­ledi. Bu güçlü büyüme ile uzun vadeli sürdürülebilir hedefleri­miz ve tüm mali yıla ilişkin orta­ya koyduğumuz öngörülerimiz doğrultusunda ilerlemeye de­vam ediyoruz. Faiz oranlarında­ki beklenen düşüşün, şu anda ge­cikmeli olsa da gelecekte perfor­mansımızı daha da desteklemesi ve güçlendirmesini öngörüyo­ruz. 2026’da ekonomik büyüme ve karbon nötr enerji sistemi­ne geçiş için hayati öneme sahip elektrik dağıtım şebekelerine yatırımları teşvik eden destekle­yici politikaların uygulanmasına devam etmesini beklemekteyiz” diye konuştu.

Yılsonuna kadar 24 milyar TL’lik ek yatırım planlanıyor

Enerjisa Enerji’nin 2025’e dair öngörülerini tam olarak onaylayarak, operasyonları sayesinde finansal sağlamlığını sürdürmeyi öngördüğü ifade edilirken, bu kapsamda şirketin, faaliyet gelirlerini 52-57 milyar lira aralığına artırmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca, 21-24 milyar lira arasında yatırım yapmayı ve yılsonuna kadar Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı’nı 80-90 milyar lira seviyesine çıkarmayı beklediği belirtildi.