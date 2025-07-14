Yavru vatana 100 kat daha hızlı internet
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında Kıbrıs Barış Harekatı’nın 20 Temmuz’daki 51. yıldönümü öncesinde çok anlamlı bir protokol imzalandı. Ambargoların gölgesinde yaşayan KKTC’nin fiber alt yapısını iki ülke imzaladıkları protokolle Türk Telekom’a emanet etti. Yapılacak yatırımla, KKTC’nin dijital omurgasının fiberleşme sürecini Türk Telekom gerçekleştirilecek.
Ece CEYHUN - KKTC
Bugüne kadar kablosuz internet ile dijital dünyanın kapılarını aralayan KKTC, Türk Telekom tarafından önümüzdeki bir yıl içinde yapılacak yatırımla fiber optik ağa kavuşacak. Yapılacak 100 milyon dolarlık yatırım, ada halkının 100 kat daha hızlı internete erişimini sağlayacak. Şu anda ortalama 10 Mbps hızında hizmet sunulurken, yeni fiber altyapıyla bu hızın 1000 Mbps seviyelerine çıkması hedefleniyor. Kablolama süreci kapsamında şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerin de kapsama alınması planlanıyor. Gerekli izinlerin ve kazı çalışmalarının ardından alt yapının ortalama bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Geçen hafta cuma günü Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, KKTC’nin fiber optik altyapısının Türk Telekom tarafından kurulması ve hızlı internete kavuşması için bir Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı. İmza töreni öncesinde gazetecilerle biraraya gelen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, KKTC’de fiber internet alt yapısını Türk Telekom’un kuracağını ifade ederek toplam 100 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.
Ümit Önal, “Dijital çağın olanaklarını bölge coğrafyanın her köşesine taşırken, yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Dijitalleşme ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltma yönündeki vizyonumuz kapsamında, ülke ekonomisine katma değer katacak öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle, geleceğin stratejilerini belirleyecek çalışmalara imza atıyoruz. Güçlü fiber altyapımız ve teknoloji birikimimiz ile Türkiye ve bölge coğrafyanın dijital dönüşümünde öncü rol oynuyoruz” açıklamasını yaptı.
Fiberleşme seferberliği
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, hanelere ve işletmelere fiber internet altyapısı sunacaklarını kaydederek, “Ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını 81 ilde uçtan uca sağladığımız güçlü fiber altyapımızla oluştururken, bölgemizin teknoloji taşıyıcısı olacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital omurgasının güçlenmesi için yüksek hızlı fiber internet dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hayata geçirdiğimiz bu proje KKTC’nin hayatın her alanında dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliğidir” dedi.
Bölgenin dijital altyapı taşıyıcısı
Türk Telekom’un Türkiye’nin ve bölgesinin dijital dönüşümüne yön veren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Önal şöyle devam etti: “Dijital çağın olanaklarını bölge coğrafyanın her köşesine taşırken, yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Dijitalleşme ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltma yönündeki vizyonumuz kapsamında, ülke ekonomisine katma değer katacak öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle, geleceğin stratejilerini belirleyecek çalışmalara imza atıyoruz. Dijitalden altyapıya, fiberden mobile, her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. Milli sorumluluk bilincimizle ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya liderlik ederken, bir yandan bölgemizin teknolojici taşıyıcısı olma sorumluluğunu yerine getiriyoruz.”
Türkiye’de 9 milyon hane kullanıyor
Türk Telekom olarak, teknolojiyi aynı zamanda geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezinde olduklarını da kaydeden Önal, “Türkiye genelinde 482 bin km’ye ulaşan fiber ağımız ve 33,2 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini desteklerken, altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren güçlü fiber altyapımızla, ülkemizin dört bir yanında 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunarken, Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan bağlantı hızı sağlıyoruz. 482 bin km’ye ulaşan fiber ağımızla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini destekliyoruz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturacağız” dedi.
Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarından biri
Türkiye’nin her köşesinde dijital dönüşümü hızlandıran çalışmalara imza attıklarını ifade eden Önal, “Hız, kapsama ve altyapı gücümüzle Türkiye’nin dijital omurgasını örüyoruz. FTTH Council Europe’un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6’nın üzerinde olduğumuzu ortaya koydu. Ayrıca, rapor tarihi itibarıyla son on iki aylık dönemde Türkiye’deki FTTH/B abone sayısı 1,2 milyon artarken, bu artışın 0,9 milyonunun yalnızca Türk Telekom tarafından sağlanması bizim için büyük bir gurur. Altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için de stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. Bununla birlikte 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı ulaşım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.
Uluslararası dijital köprü
Türk Telekom’un diğer yandan uluslararası anlamda da dijital stratejik bir köprü görevini başarıyla gerçekleştirdiğini açıklayan Önal, “Türk Telekom’un uluslararası toptan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi Türk Telekom International uluslararası alanda, 24 ülkeyi kapsayan Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da 135 noktada çalışmalarını sürdürüyor. TT International bu anlamda ülkeler arasında stratejik bir dijital köprü kuruyor; veri trafiğinin kesintisiz, güvenli ve yüksek kapasiteli biçimde akmasını sağlıyoruz. 24 ülkeye uzanan omurgamızla, sadece Türkiye’nin değil bölgenin de dijital altyapısını taşıyan bir operatör olarak konumlanıyoruz” dedi.
Bizim alt yapımız, Türkiye’nin alt yapısıdır
Sabit internet imtiyaz yenileme sürecinde son aşamaya gelindiğini hatırlatan Önal şunları söyledi: "Biz bu konuda bir kamuoyu oluşturma peşinde değiliz, hiç olmadık. Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle, ilgili Bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelinmiş bulunmakta. Türkiye’deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve imtiyaz süresi boyunca da işletmecisi olarak, bize bu misyonu zaten tarih yüklüyor. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Ülkemizin dört bir yanında, en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, fiber yatırımlarımızı ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, yalnızca büyük şehirlerin merkezlerine değil, en ücra köşelere kadar ulaşıyoruz. Türkiye’yi dünyaya bağlayan noktadayız. Bütün bunları fiber yatırımlarımızla yapıyoruz. Dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türk Telekom’un yaptığı her yatırımın Türkiye’ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmtiyazı da bu bakış açısıyla ele alıyor ve milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”