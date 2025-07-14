Yavru vatana 100 kat daha hızlı internet

Ece CEYHUN - KKTC

Bugüne kadar kablosuz internet ile dijital dün­yanın kapılarını arala­yan KKTC, Türk Telekom ta­rafından önümüzdeki bir yıl içinde yapılacak yatırımla fi­ber optik ağa kavuşacak. Ya­pılacak 100 milyon dolarlık yatırım, ada halkının 100 kat daha hızlı internete erişimini sağlayacak. Şu anda ortalama 10 Mbps hızında hizmet su­nulurken, yeni fiber altyapıy­la bu hızın 1000 Mbps seviye­lerine çıkması hedefleniyor. Kablolama süreci kapsamın­da şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerin de kap­sama alınması planlanıyor. Gerekli izinlerin ve kazı çalış­malarının ardından alt yapı­nın ortalama bir yıl içinde ta­mamlanması planlanıyor.

Geçen hafta cuma günü Türkiye Cumhuriyeti ile Ku­zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, KKTC’nin fiber optik altyapısının Türk Telekom tarafından kurulma­sı ve hızlı internete kavuşması için bir Fiber Dönüşüm Pro­tokolü imzalandı. İmza töreni öncesinde gazetecilerle bira­raya gelen Türk Telekom CE­O’su Ümit Önal, KKTC’de fi­ber internet alt yapısını Türk Telekom’un kuracağını ifade ederek toplam 100 milyon do­larlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Ümit Önal, “Dijital çağın olanaklarını bölge coğrafyanın her köşesine taşırken, yenilik­çi teknolojilere yaptığımız ya­tırımlarla geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Dijitalleşme ve teknolojide dışa bağımlılı­ğı azaltma yönündeki vizyo­numuz kapsamında, ülke eko­nomisine katma değer katacak öncü çalışmalar gerçekleşti­riyoruz. Yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle, geleceğin stratejilerini belirleyecek ça­lışmalara imza atıyoruz. Güç­lü fiber altyapımız ve teknoloji birikimimiz ile Türkiye ve böl­ge coğrafyanın dijital dönüşü­münde öncü rol oynuyoruz” açıklamasını yaptı.

Fiberleşme seferberliği

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, hanelere ve işletmelere fiber internet altyapısı suna­caklarını kaydederek, “Ülke­miz için dijitalleşmeyi sağla­yan kilometre taşlarını 81 ilde uçtan uca sağladığımız güçlü fiber altyapımızla oluşturur­ken, bölgemizin teknoloji ta­şıyıcısı olacak çalışmalar ger­çekleştiriyoruz. Bu vizyonla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri­yeti’ni yüksek hızlı fiber inter­net altyapısıyla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital omurgasının güçlenmesi için yüksek hızlı fiber internet dö­nüşümünü gerçekleştirece­ğiz. Hayata geçirdiğimiz bu proje KKTC’nin hayatın her alanında dijitalleşmesini des­tekleyecek bir fiberleşme se­ferberliğidir” dedi.

Bölgenin dijital altyapı taşıyıcısı

Türk Telekom’un Türki­ye’nin ve bölgesinin dijital dö­nüşümüne yön veren çalış­malar gerçekleştirdiklerini belirten Önal şöyle devam et­ti: “Dijital çağın olanaklarını bölge coğrafyanın her köşesi­ne taşırken, yenilikçi teknolo­jilere yaptığımız yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunu­yoruz. Dijitalleşme ve tekno­lojide dışa bağımlılığı azaltma yönündeki vizyonumuz kap­samında, ülke ekonomisine katma değer katacak öncü ça­lışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler geliştir­me hedefiyle, geleceğin strate­jilerini belirleyecek çalışma­lara imza atıyoruz. Dijitalden altyapıya, fiberden mobile, her alanda faaliyetlerimizle ül­kemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. Milli sorumluluk bilincimiz­le ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya liderlik ederken, bir yandan bölgemizin tekno­lojici taşıyıcısı olma sorumlu­luğunu yerine getiriyoruz.”

Türkiye’de 9 milyon hane kullanıyor

Türk Telekom olarak, tekno­lojiyi aynı zamanda geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezinde olduklarını da kaydeden Önal, “Türkiye ge­nelinde 482 bin km’ye ulaşan fiber ağımız ve 33,2 milyona yükselen fiber hane kapsama­mızla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesi­ni desteklerken, altyapı gücü­müzü 5G ve yeni nesil tekno­lojileri hayata geçirmek için stratejik bir avantaja dönüş­türüyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren güçlü fiber altyapımızla, ülkemizin dört bir yanında 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunarken, Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan bağ­lantı hızı sağlıyoruz. 482 bin km’ye ulaşan fiber ağımızla bi­reylerin, kurumların ve kamu­nun dijitalleşmesini destek­liyoruz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturacağız” dedi.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarından biri

Türkiye’nin her köşesinde dijital dönüşümü hızlandıran çalışmalara imza attıklarını ifade eden Önal, “Hız, kapsama ve altyapı gücümüzle Türki­ye’nin dijital omurgasını örü­yoruz. FTTH Council Euro­pe’un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı ara­sında yerini aldı. Rapor, FTT­H/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsa­ma oranıyla Avrupa ortalama­sı olan yüzde 74,6’nın üzerin­de olduğumuzu ortaya koydu. Ayrıca, rapor tarihi itibarıyla son on iki aylık dönemde Tür­kiye’deki FTTH/B abone sayı­sı 1,2 milyon artarken, bu ar­tışın 0,9 milyonunun yalnızca Türk Telekom tarafından sağ­lanması bizim için büyük bir gurur. Altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için de stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. LTE baz istasyonlarımızın yüz­de 54’ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedef­lenen oranın üzerinde. Bunun­la birlikte 5G alanında uzak­tan ameliyat, akıllı tarım, akıl­lı ulaşım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede ön­cü çalışmalara imza atıyoruz. 5G’yi yalnızca bir teknoloji ge­çişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Uluslararası dijital köprü

Türk Telekom’un diğer yan­dan uluslararası anlamda da dijital stratejik bir köprü gö­revini başarıyla gerçekleştir­diğini açıklayan Önal, “Türk Telekom’un uluslararası top­tan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi Türk Tele­kom International uluslarara­sı alanda, 24 ülkeyi kapsayan Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da 135 noktada çalışmalarını sür­dürüyor. TT International bu anlamda ülkeler arasında stra­tejik bir dijital köprü kuruyor; veri trafiğinin kesintisiz, gü­venli ve yüksek kapasiteli bi­çimde akmasını sağlıyoruz. 24 ülkeye uzanan omurgamızla, sadece Türkiye’nin değil böl­genin de dijital altyapısını ta­şıyan bir operatör olarak ko­numlanıyoruz” dedi.

Bizim alt yapımız, Türkiye’nin alt yapısıdır

Sabit internet imtiyaz yenileme sürecinde son aşamaya gelindiğini hatırlatan Önal şunları söyledi: "Biz bu konuda bir kamuoyu oluşturma peşinde değiliz, hiç olmadık. Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle, ilgili Bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelinmiş bulunmakta. Türkiye’deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve imtiyaz süresi boyunca da işletmecisi olarak, bize bu misyonu zaten tarih yüklüyor. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Ülkemizin dört bir yanında, en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, fiber yatırımlarımızı ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, yalnızca büyük şehirlerin merkezlerine değil, en ücra köşelere kadar ulaşıyoruz. Türkiye’yi dünyaya bağlayan noktadayız. Bütün bunları fiber yatırımlarımızla yapıyoruz. Dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türk Telekom’un yaptığı her yatırımın Türkiye’ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmtiyazı da bu bakış açısıyla ele alıyor ve milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”