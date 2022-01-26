Yavuzlar, dişli üretimine makineyi de ekledi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da makine sektörüne yönelik dişli imalatı yapan beş firmadan biri olan Yavuzlar Dişli, pandemi sonrası artan iş hacmiyle üretimden ihracat oranını artırdı. Hızlı teslimatlarla Avrupa ülkelerine haftada birkaç sefer ürün gönderdiklerini belirten Yavuzlar Dişli A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, üretimdeki ihracat oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Standart seri üretim yerine terzi usulü özel üretimler yaptıklarını anlatan Serdar Sağlam, “Tüm makinelerde dişli kullanılıyor. Biz de bir anlamda terzi gibiyiz. Teknik resim üzerine üretim yapıyoruz. Zincir, kremayer, pinyon dişli gruplarının yanı sıra triger dişliler, sonsuz vida ve karşılık dişliler ile her hangi bir standarda uymayan özel dişli ürün gruplarını da tasarlayarak üretiyoruz. Pandemi döneminde Çin’den tedarik süreleri uzayınca ve navlun maliyetleri artınca bizim iş hacmimiz arttı. Yüzde 35’ler seviyesinde olan ihracatımız yüzde 50’ye çıktı” dedi. Sağlam, üretimlerinde büyük önem taşıyan hassas ölçümleme ve kalite kontrole yönelik yatırımlarının da devam ettiğini anlattı.

Makine üretimi YDS Teknoloji adı altında toplanacak

1996 yılında kurulan Yavuzlar’ın bugün ikinci jenerasyon yönetiminde büyüdüğünü belirten Sağlam, dişli üretiminin yanı sıra makine yedek parça ve özel makine imalatı da yaptıklarını aktardı. Sağlam şu bilgileri verdi: “Makinanın hareketini sağlayan yataklama sistemleri olan lineer kızakları çapaksız ve yakmadan, 90 derece ve delik merkezine göre kesen makine geliştirdik. Bu makine İtalya’da da yapılıyor. 15 bin euroya satılan makineyi biz yerlileştirdik ve 6 bin euroya satabiliyoruz. Yurt içinde ciddi bir talep gördü. Ayrıca yurt dışından da siparişler almaya başladık. Makine fuarlarına da katılmaya başladık. Bu makineyi önce kendi ihtiyacımız için geliştirdik. Bu anlamda üretim alanımızı bir Ar-Ge merkezi gibi de kullanmış olduk. Ayrıca çapak alma, kanal açma makineleri gibi geliştirmelerimiz de var. Önümüzdeki süreçte makine üretimini YDS Teknoloji adı altında toplayacağız. Şu anda farklı metallerin kesimiyle ilgili de makine geliştirmeleri yapıyoruz.” Makine ve otomasyon yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Serdar Sağlam, patent ve faydalı model alanında da çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Sanayiciler olarak hammaddeye ulaşmakta sorunlar yaşadıklarına değinen Sağlam, şunları söyledi: “Tedarikçiler satış politikasını değiştirdi. Öte yandan makine yatırımı yapacağız ancak kredilerde sıkıntılar yaşanıyor. Bankalarda faizler düşmedi. Ayrıca Türkiye’de üretilmeyen ya da üretimi pazardaki talebe yetmeyen makinelerin ithalatında ciddi anlamda yüksek vergiler var. Bu da yatırım yapmamızın önünde büyük engel. Buna karşın işlerde ciddi bir artış var. Talebe cevap verebilmek için yatırım yapmak zorundayız.”