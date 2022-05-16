Yayla Agro Gıda'nın halka arzına 2,6 kat talep

11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlandı. Halka arz büyüklüğü 887,5 milyon TL oldu.

Halka arza aracılık eden Yapı Kredi Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arz sonucunda 12,50 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 42 milyon 600 bin TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 28 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Toplam 67 bin 473 yatırımcıdan halka arz edilen 71 milyon TL nominal değerli payların 2,64 katına denk gelen 187 milyon 667 bin 736 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 0,70 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 4,96 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 3,01 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 0,41 katı talep geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 14 milyon 691 bin 163 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 20,69'una denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, toplam 22 milyon 878 bin 837 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 32,22'sine denk gelen paylar Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar'a, 30 milyon 530 bin TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 43,00'üne denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 2 milyon 900 bin TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 4,08'ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtıldı.